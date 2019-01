Esslingen (bru) Vieles dreht sich in Esslingen momentan um die Stadtbücherei. Der erste Bürgerentscheid in der Stadt wird am 14. Februar zum Standort einer neu gestalteten Stadtbücherei durchgeführt.

Um Bücher und Bibliotheken geht es auch bei unserem Gewinnspiel. Wenn Sie also wissen, was das meistverkaufte Buch der Welt ist oder in welcher Stadt die älteste Bücherei Deutschlands steht, sind Sie hier genau richtig. Falls nicht, dann raten Sie trotzdem mit.

Zu gewinnen gibt es folgende Bücher:

Bitte nennen Sie uns Ihr Wunschbuch im Adressformular!

Hier geht´s zum Quiz!