Foto: Foto M&A 5 (c) Steven Haberland

Marshall und Alexander. Foto: Foto M&A 5 (c) Steven Haberland

Nürtingen (red) Die beiden Entertainer Marshall & Alexander haben auf ihrer Tour 2018 die ganze Welt im Programm: „Gerade in einer Zeit, in der sich die Welt dramatisch verändert, können wir mit Musik alle Grenzen sprengen und den Reichtum unterschiedlicher Kulturen mit unseren Stimmen feiern. Natürlich verändert Musik die Welt nicht, aber für einige Momente kann sie befrieden, Harmonie stiften und verbinden“, so Marc Marshall.

Das Erfolgsrezept von Marshall & Alexander ist sicher die Unterschiedlichkeit. Stimmlich, optisch und charakterlich ergänzen sich Marc Marshall und Jay Alexander zu einem einzigartigen Ganzen. Goldene CD‘s und unzählige TV-Auftritte haben das Duo national und international bekannt gemacht. Ihre Passion ist und bleibt aber das Live-Erlebnis. www.marshall-alexander.de

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert in Nürtingen am 11.11.2018.

