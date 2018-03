Esslingen (red) Anni und Heinz, ein ganz gewöhnliches junges Ehepaar: Er ist Kraftfahrer, sie Verkäuferin, beide bei der gleichen Firma. Für große Sprünge reicht das nicht, aber wenn man bescheiden und sparsam genug ist – eine gute Köchin verwandelt auch Lauch in einen adäquaten Spargelersatz –, kann man sich auch mal den einen oder anderen Traum erfüllen. Das kleine Glück liegt ja so häufig nur eine Versandhausbestellung weit entfernt. Im Laufe der Zeit reicht das für den Farbfernseher und den Opel Kadett, ein „Massnwagen“, aber immerhin. Risse bekommt die scheinbar heile Fassade, als Anni schwanger wird...

Das Zwei-Personen-Drama aus der Feder des Autors, Schauspielers und Regisseurs Franz Xaver Kroetz entstand bereits im Jahr 1972; es hat auch heute, unter veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen, nichts an Aktualität verloren, auch wenn aus Farbfernsehern Tablet-Computer und aus dem Otto-Katalog www.amazon.de geworden sind. Die Suche nach dem persönlichen Glück, das allzu häufig eine äußerst fragile Konstruktion ist, stellt noch immer eine der ganz großen Herausforderungen des Lebens dar.

