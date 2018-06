EsslingenWas wäre Esslingen ohne sein Theater? Die Württembergische Landesbühne (WLB) mit fast 100-jähriger Tradition hat ihren Sitz mitten in der Stadt. Sie bietet großen und kleinen Zuschauern ein vielfältiges Programm mit Literatur- und Filmadaptionen, Gegenwartsdramatik, musikalischen Produktionen, regionalen Stoffen und Theater in schwäbischer Mundart. Ein besonderes kulturelles Highlight setzt das jährliche Freilichtspektakel zum Abschluss der Theatersaison. In diesem Jahr steht als Open-Air-Musical „Ein Sommernachtstraum“ nach William Shakespeare auf dem Programm – in einer Neubearbeitung des Rockmusikers Heinz Rudolf Kunze und des Komponisten Heiner Lürig.

Vom 21. Juni bis 28. Juli erwartet das Publikum – vierköpfige Live-Band inklusive – ein freches und zugleich sinnliches Musiktheaterstück mit eingängigen Songs. Wer sich die Liebesirrungen und –wirrungen im sommerlichen (Zauber)Wald auf der Freilichtbühne in der Maille nicht entgehen lassen möchte, sollte die Chance nutzen und am Theater-Quiz teilnehmen. Es locken als Gewinn 2 x 2 Eintrittskarten. Viel Glück! Hier geht es zum Quiz...

Teilnahmebedingungen