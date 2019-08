In dem dreiteiligen Set sind ein Freundebuch, Aufgabenheft sowie Vokabelheft enthalten.

In dem dreiteiligen Set sind ein Freundebuch, Aufgabenheft sowie Vokabelheft enthalten.

Esslingen (red) In einigen Wochen geht die Schule wieder los und auch dieses Jahr werden viele Kinder in die Grundschule eingeschult. Pünktlich zum Schulstart verlosen wir fünfmal das Häfft-Grundschulset, mit dem Ihre Kinder gut ausgestattet in die Schulzeit starten können.

In dem dreiteiligen Set sind ein Freundebuch, Aufgabenheft sowie Vokabelheft enthalten.

Beantworten Sie die Fragen rund um das Thema Schule in unserem Quiz, um - mit ein wenig Glück eines von drei Sets zu gewinnen. Sie haben die Chance bis zum 08.09.2019 am Gewinnspiel teilzunehmen.

Hier geht es zum Quiz