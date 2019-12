Chiba Ein zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 geplantes ultraschnelles Mobilfunknetz der 5. Generation soll auch die Entwicklung von Video- und Computerspielen beschleunigen. Auf der Tokyo Game Show, die vom 12. bis 15. September am Rande der japanischen Hauptstadt stattfand, weckte der japanische Telekom-Riese NTT DoCoMo, der zusammen mit den heimischen Rivalen KDDI, Softbank und Rakuten kommendes Jahr den kommerziellen Start des ultraschnellen Mobilfunk-Netzwerks plant, hohe Erwartungen an Online-Spiele mit dem 5G-Netz.

Damit sollen Spieler Daten mit einer bis zu hundert Mal höheren Übertragungsrate als bisher senden und empfangen können. Mit einem Smartphone lässt sich so ein Zwei-Stunden-Film in nur drei Sekunden herunterladen. Knapp ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio stand auch der E-Sport auf dem Programm der Show. Japan hinkt in diesem Bereich hinterher. Über Events wie die Game Show sollen mehr heimische Spieler dafür begeistert werden.