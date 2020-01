EsslingenDomenic stützt das Kinn auf die Hand, der Blick zuckt über die Auslage an Pöppeln, Plättchen und Papptableaus. „So viele Möglichkeiten“, murmelt er. Der junge Mann, der da auf einem Klappstuhl im Spieleladen Würfelzwerg hockt und sich über die Auslage auf den Tapeziertischen beugt, ist am Zug – und grübelt. „Terramara“ ist an diesem Abend das Brettspiel der Wahl für die vier Spieler – ein Hirnverzwirbler, der viel abzuwägen und einiges vorzuplanen verlangt. Die Mitspieler um ihn herum beobachten ihn gespannt – oder tüfteln schon längst am eigenen Zug herum.

Ein Mittwochabend in der Esslinger Altstadt: Derweil draußen Flaneure durch die Gassen spazieren, ist der schmucke Fachwerkbau an der Ecke Landolinsgasse/Heugasse hell erleuchtet. Unten im Keller des Geschäfts treffen sich Spieler des Sammelkartenspiels Magic – ein Völkchen für sich. Oben lädt seit nun rund einem Jahr Angelo Marrandino zum offenen Spieleabend ein. Jeder ist willkommen, der jenseits von „Mensch ärgere dich nicht“, „Monopoly“ und „Mau Mau“ die Welt der modernen Brett- und Kartenspiele erkunden möchte.

Von wegen prähistorisch

Angelo sitzt in einer Ecke und schaut zu. Der 41-Jährige gebürtige Esslinger, der mittlerweile in Wendlingen wohnt, beschränkt sich heute aufs Erklären des üppigen Regelwerks und das Helfen beim Spiel. Dabei unterstützt ihn ausnahmsweise seine fünf Jahre jüngere Frau Melanie. Eigentlich hätte sie heute ihre Linedance-Gruppe, ihre zweite Leidenschaft.

Wobei das Brettspiel-Hobby den größeren Raum einnimmt, also fast alle Freizeit des Paars. Die Marrandinos betreiben seit 2018 einen Brettspiel-Kanal auf Youtube. „Die Spieledinos“ nennen sie sich. Was nicht darauf verweist, dass Brettspieler eine prähistorische Gattung sind – ganz im Gegenteil, aber dazu später mehr. Nein. Das „Dino“ hat der kleine Neffe sich ausgedacht, der Angelo auf „Onkel Dino“ getauft hat, des Nachnamens wegen. Deshalb fühlt man sich auf der Homepage und dem Youtube-Auftritt der Spieledinos gestalterisch wie im „Jurassic Park“.

Allison, eine Amerikanerin, die der Job bei Daimler ins Neckartal verschlagen hat, stöhnt über der Fülle an Dingen, die sie zu bedenken hat. „Das ist einfacher als ‚Imperial Settlers’“, ermutigt sie Angelo – er meint ein anderes Brettspiel, das tatsächlich einsteigerfreundlicher sein dürfte. „Ach ehrlich?“, gibt Allison belustigt zurück. Normalerweise bringt Angelo zum Spieletreff einfachere Spiele mit. Denn es kommen oft neue Mitspieler. Wer im Würfelzwerg nach einer Spielgelegenheit fragt, kann seine Nummer für Angelo hinterlegen. Die Whatsapp-Gruppe zählt derzeit zwei Dutzend Mitglieder.

Dahinter steckt ein Trend, der weit über Esslingen hinaus geht: Das Gesellschaftsspiel boomt, auch bei Jüngeren – wohl weniger als Gegenpol, mehr als Ergänzung zum Videospiel. Spieleläden, Brettspielcafés und offene Spieletreffs sind im Kommen. Es ist gewiss keine Massenbewegung, führt aber zu soliden Zuwächsen, was global die Verkaufszahlen angeht. In Frankreich und den USA boomt es sogar noch stärker als in Deutschland, das mit seinen strategielastigen „German-Style Boardgames“ stetig neue Exportschlager liefert.

Angelo und Melanie sind Teil der neuen Brettspiel-Bewegung. Im Jahr 2015 startete das auf einem Umweg: Zu Weihnachten schenkte sie ihm das Männerspielzeug „Anki Overdrive“, eine technisch aufgemotzte Carrera-Bahn. Das musste Angelo, der als Werkstattleiter bei einer Sicherheitsfirma arbeitet, über die Feiertage testen. Und Melanie, die in der elterlichen Spritzguss-Spezialfirma arbeitet, werkelte mit: Alles bis hin zu Christbaumkugeln wurde auf der Rennbahn verbaut. Angelo durchstöberte derweil schon das Internet nach neuem Rennbahn-Equipment – und stieß zufällig auf ein Brettspiel mit Zombie-Thema. Er war sofort angefixt.

Spielekartons statt Deko

Nun hatten Angelo und Melanie als Kinder und Jugendliche öfter mal gespielt – doch andere Interessen hatten die Lust daran zwischenzeitig eher verdrängt – man spielte mal „Tabu“ oder so, das war’s aber auch. Der Zufallsfund von Angelo führte beide zurück an den Spieletisch. „Das ging rasend schnell, ich war so geflasht“, sagt Angelo. Was man in die Finger bekam, wurde gespielt. Die Wohnung füllte sich mit Spielen. Und langsam wird es trotz Keller und Reaktivierung eines Anbaus hinter dem Haus als Video-Studio und Spielelager eng. Angelo lacht: „Andere haben Deko in der Wohnung, wir Spiele.“

Ähnlich sieht es im Würfelzwerg aus. Schaut man die vollgestopften Schränke und Regale an, die Stapel auf den Auslagen rings um die Spielenden, drängt sich eine Frage auf: „Wer soll das alles spielen?“ Ein Luxus ist es da freilich, dass Angelo und Melanie die guten Titel aussuchen und erklären. „Wir sehen uns eher als Spiele-Leiter“, sagt er. „Ich finde es toll, die Leute dafür zu gewinnen.“ Zumal sich schon einige Freundschaften entwickelt haben – und eine private Spielerunde.

Das ging so: „2016 ist das Hobby eskaliert“, erinnert sich Melanie. Der Würfelzwerg rückte so als Spieleladen schnell in den Fokus der Dinos. Bald schon versuchten sie es auf Anregung des Inhabers zum ersten Mal mit einem Spieletreff im Laden. Allerdings passierte, was manchen der Treffs passiert: Er privatisierte sich. Irgendwann war es ein eingeschworener Haufen, man traf sich doch zu Hause. Mittlerweile ist es ein Freundeskreis, der sich bei den Marrandinos einmal im Monat trifft. Da bespielen auch mal zwei Dutzend Leute die kleine Wohnung.

Seit einem Jahr versucht es Angelo nun erneut im Würfelzwerg – bislang ist er zufrieden. In Spitzenzeiten sind es bis zu drei Spieletische, dann wird es schon eng. Zudem bieten sie in Esslingen einen zweiten Treff an – an einem Donnerstag im Monat im Café „Nummer 28“ an der Inneren Brücke. „Zu beiden Treffs kommen viele, die in Esslingen gelandet sind – wegen dem Job oder dem Studium“, sagt Angelo. Einige haben einen Brettspiel-Hintergrund, andere nicht. Manche wollen Leute kennenzulernen, klar, dafür bieten sich Spiele an. Mal kommen mehr, mal weniger, „das sind so Wellen“, sagt Angelo.

Merlin jubelt

Die Runde „Terramara“ biegt langsam in die Zielgerade ein. Von 18 bis 22 Uhr haben sie die Regeln gelernt und gespielt, der Laden macht gleich zu. „Das ist für uns das Spiel des Jahres“, sagt Angelo über den Strategiebrecher auf dem Tisch. Er bietet Interaktion, viele Entscheidungen, einen modularen Aufbau für stets neue Herausforderungen – und er sieht hübsch aus. Das findet Merlin auch: Der Student ist begeistert von den Möglichkeiten, die das Spiel bietet. Zudem jagt sein Spielstein mit Abstand auf der Siegpunkteleiste vorweg. Merlin ist ganz euphorisch: „Das ist ja unglaublich, ein geiles Spiel.“

Regeln, Reviews und Rückspiegel-Blicke

Idee: Mit Instagram ging es bei den Marrandinos los mit dem Bloggen zu

Brettspielen. „Wir waren ruckzuck bei 3000 Followern“, sagt Angelo. Die Idee mit Youtube kam 2018: Auf der Suche nach Regel-Videos für unbekanntere Spiele gab es Lücken im deutschsprachigen Angebot. „Also machen wir es halt selber“, dachte sich Angelo. Seither stehen er und Melanie drei- bis viermal die Woche vor der Kamera.

Konzept: Die Spieledinos, die mit ihrem Grafiker Thorsten mittlerweile ein Trio bilden, besprechen Neuheiten des Jahrgangs – gerne auch unbekanntere Titel. Daneben stellen sich die beiden jeden Monat gegenseitig ihre drei Spiele des Monats vor. Zudem setzen sie sich jeden Montag ins Auto vor dem Haus, um „Im Rückspiegel“ zu drehen und die Brettspielwoche Revue passieren lassen. Die Nachbarn kennen das Schauspiel schon.

Szene: In der Brettspiel-Szene kommt das gut an. Mit 2000 Abonnenten erreichen sie zwar nach allgemeinen Youtube-Maßstäben kaum jemand – dort sind Abertausende oder gar Millionen Abonnenten die wahre Währung. Im Vergleich allerdings zu anderen Brettspiel-Kanälen brauchen sie sich nicht zu verstecken – und sie wachsen schnell. In Deutschland gibt es nur drei solche Kanäle mit mehr als 10.000 Abonnenten.

Online: Unter www.diespieledinos.com erfährt man mehr über die Spieledinos.