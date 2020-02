StuttgartDas Entree erinnert an ein Hotel­foyer, vielleicht auch den Empfang einer Firma, die etwas auf sich hält. Mag andernorts das Wort „Seniorenresidenz“ beschönigend klingen: Beim Augustinum in Stuttgart – auf dem Killesberg neben der Weißenhofsiedlung gebaut – hält der Begriff, was er verspricht. Menschen, die im Leben etwas erreicht haben, die in verantwortlicher Position gearbeitet haben oder anders an Vermögen gekommen sind, wohnen hier.

Wolfgang Kramer holt einen ab, leicht gebeugt, aber flotten Schrittes. Der 77-Jährige hat, wie viele hier, schwäbisch-solide Karriere gemacht – zur einen Hälfte. Zur anderen hat er einen Weg eingeschlagen, den weltweit wohl noch keiner vor ihm gegangen ist und der noch heute als Wagnis gilt: Er ist hauptberuflicher Autor von Brett- und Kartenspielen. Der Alterswohnsitz von ihm und seiner Frau Ursula zeigt: Beide Wege ist er mit einigem Erfolg gegangen. Oben in der Wohnung – Flur, Wohn- und Essbereich, Küche, zwei Zimmer und einen Balkon mit weitem Blick ins Grüne: Kramers Frau Ursula sitzt noch am PC im mit Spielekartons vollgestopften Büro – die 80-Jährige erledigt noch Korrespondenz, die Kramer’sche Spieleschmiede will am Laufen gehalten werden. So nimmt der Autor zunächst allein Platz auf dem roten Sofa und erzählt – frisch heraus, schnörkellos, wobei in seinen Augen gelegentlich der Schalk aufblitzt.

Geboren in Bad Cannstatt hat Kramer erst das Gymnasium besucht, um dann Industriekaufmann bei Bosch zu lernen. Eine betriebliche Ausbildung machte ihn zum Datenverarbeiter, was er Anfang der 70er mit ein Betriebswirtschaftsstudium unterfütterte. Er arbeitete mit Großrechnern, deren Klimatisierung allein das Kramer’sche Esszimmer gefüllt hätte. Sein Sujet: die Automatisierung des Rechnungswesens. Was mal gar nicht verspielt klingt.

Mit den Großeltern schon gespielt

Tatsächlich ist der Schnitt an Mathematikern, Informatikern und Naturwissenschaftler hoch in der Autoren-Zunft. Das liegt an den Zahlen: Viele Spiele sind im Kern Rechenoperationen, mal mit mehr, mal mit weniger Zufall gespickt. „Mathe habe ich in der Schule schon gerne gemacht“, sagt Kramer. Und er spielte immer schon gerne – mit den Großeltern „Mensch ärgere dich nicht“ etwa. Da war er gerade mal vier Jahre alt „und die Oma ließ mich immer gewinnen“. Kartenspiele kamen dazu, als Jugendlicher dann „Monopoly rauf und runter“. Und er begann schon früh, an Spielen zu feilen, Regeln zu verändern. Als er dann 1972 während des Studiums, was ihm „sehr leicht gefallen“ ist, viel Luft hatte, kam ihm die Idee, selber ein Spiel zu entwickeln.

Kramer führt hinüber ins Büro. Die Spiele, die die Regale von unten bis oben und in der ganzen Länge füllen, sind nur ein kleiner Teil der Sammlung. Der Rest lagert in seinem früheren Büro. Ein Titel in der Sammlung: „Downforce“, erschienen vor zwei Jahren. Es ist ein Spiel, in dem man erst Boliden ersteigert und diese dann ins Rennen schickt: Jeder legt dann reihum Karten ab, die die einen Autos mehr, die anderen weniger vorfahren lassen. Dieses Spiel, dass aktuell viel Lob erfährt, war: sein Erstling! „Tempo“ hieß es damals, 1974 noch. Es hat seine ganze Karriere begleitet. „Dass es so lange überdauert hat, ist toll für mich.“

Rennspiel mit Bestand

Angefangen hat es als abstraktes Pferderennspiel. Daran hatte Kramer so lange gefeilt, bis er es präsentabel fand. Also suchte er sich die Adressen von Verlagen heraus, ohne viel zu erwarten. „Ich war überrascht, als alle Interesse bekundeten.“ Sogar Ravensburger. Denen schickte er es zuerst zu – und bekam es rasch zurück: doch kein Interesse. Gemacht hat sein Spiel dann Ass in Leinfelden-Echterdingen – und gleich sein zweites Spiel „Legemax“ auch. Doch bevor „Tempo“ auf den Markt kam, veröffentlichte Ravensburger „Jockey“ – ein frappierend ähnliches Rennspiel. Als wenig später dann Kramers „Tempo“ erschien, schickte Ravensburger an Ass flugs einen bösen Brief: Das sei ein Plagiat! Ass schickte einen bösen Brief zurück – schließlich hatte Ravensburger Kramers Prototyp ja angeboten bekommen, da gab es „Jockey“ noch gar nicht. Heute amüsiert sich Kramer über die Geschichte: „So war ich immerhin auch schon mal bei Ravensburger gut bekannt.“

Und: Kramer hatte „Blut geleckt“: „Das Spiele entwickeln machte mir Spaß.“ Zumal dabei in sich geschlossene Welten entstehen, die mit der realen Welt aber viel gemein haben – Regeln, Ziele, Zufall, Entscheidungen, Gewinner, Verlierer . . . „Aber Spielen ist nicht Ernst“, sagt Kramer. Nach einem verlorenen Runde Monopoly hatte man hoffentlich trotzdem eine gute Zeit – in der Realität hingegen ist man völlig pleite. Was Kramer an Spielen zudem noch fasziniert? „Spielen bringt Emotionen mit – und es bringt Leute zusammen.“ Mehr noch: Für ihn ist Brettspielen „Kunst und Kultur“.

Zwei Leben

So lebte Kramer zwei Leben: Das bei Bosch, wo er ein Rechenzentrum leitete. Und das als Autor. Bis 1986 „Heimlich und Co“ erschien – sein erstes „Spiel des Jahres“. Diesen „Brettspiel-Oskar“, die wichtigste Auszeichnung weltweit, sammelte er im Jahr darauf mit „Auf Achse“ gleich noch einmal ein. „Die Spiele haben sich natürlich gut verkauft.“ Jetzt wollten die Verlage erst recht Spiele von ihm. Zugleich fand er den Job im mittleren Management ermüdend – obwohl er sich„bei Bosch immer wohl gefühlt“ hatte. „Ich habe mit Einverständnis meiner Frau gekündigt.“ Das war 1988/89. „Ich habe mich auf einen unsicheren Pfad begeben, den zu gehen ich nicht bereut habe.“

Ursula Kramer setzt sich dazu. Eine zierliche Frau, eine echte Dame. Sie und ihr Mann haben sich unweit dieser Wohnung kennengelernt, im Höhencafé Killesberg beim Tanzen. Sie arbeitete damals bei einer Bank, hatte mit Spielen nichts am Hut. „Aber ich bin da immer mehr reingewachsen“, sagt sie. In den Urlaub ging’s fortan mit Prototypen im Koffer: Tagsüber ist man gewandert, abends hat man gespielt, getestet, gebastelt, geklebt. Wohin ihr Mann bis heute muss, ob Termin oder Messe: „Ich bin dabei und tue und mache.“ Bei vier Spielen ist sie Co-Autorin. Sie ist wichtige Ideengeberin – und sagt klar ihre Meinung, das schätzt er sehr. Und sie, sie bewundert seine Eselsgeduld.

"Den einen oder anderen Trend verpasst"

Die Spieleschmiede florierte. So folgten drei weitere „Spiel des Jahres“-Titel. Und das Kartenspiel „6 nimmt“, heute ein moderner Klassiker – es hätte den Preis verdient gehabt. Kramer bedient etliche Genre: Strategiekracher wie „Die Fürsten von Florenz“, Kinderspiele wie „Hugo – Das Schlossgespenst“, Partyspiele wie „Personality“, Würfelspiele wie „Verflixxt!“ Und: Der den Spielplan umlaufende Rand, um Siegpunkte abzutragen, wie zuerst in „Heimlich und Co“ eingeführt, heißt heute: „Kramerleiste“.

Seit ein paar Jahren ist es etwas ruhiger geworden. „Ich habe sicherlich den einen oder anderen Trend verpasst“, sagt Kramer. Wobei: Ein paar Nominierungen und etliche Auszeichnungen aus anderen Ländern gab es sehr wohl. Der Ehrgeiz ist weiter hoch, noch einmal ein „Spiel des Jahres“ zu gewinnen. Und so bringt er noch immer jedes Jahr mindestens einen neuen Titel auf dem Markt – plus Neuauflagen. Die Lust auf neue Ideen, Themen und Spielarten ist weiter hoch. Stets ab dem frühen Morgen sitzt Kramer am Schreibtisch – und am Abend wird getestet. An 20 bis 25 Spielen feilt er parallel. Vieles davon wird nie veröffentlicht, anderes schon: So steht nun ein Krimi-Spiel und ein Escape-Raum-Spiel von ihm in den Startlöchern – zwei Genres, die aktuell hoch im Kurs sind. Daneben ist das Ehepaar Kramer weiter auf den großen Messen in Essen und Nürnberg unterwegs.

Beruf und Berufung

Wolfgang Kramer begleitet den Besuch zum Ausgang. Den Aufzug runter, durch das Foyer, Kramer zeigt nach da und dort. Seit März 2010 wohnen die Kramers hier, das Haus in Korntal haben sie verkauft. Sie genießen ihr neues Leben, die Angebote des Hauses, gehen in Konzerte – und veranstalten ein Mal im Monat einen Spieleabend. Sie können und wollen es nicht lassen. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Kramer. Und den Beruf zur Berufung.

Ludographie und Preise

Wolfgang Kramers Oeuvre, seine „Ludographie“, zählt 270 Titel. 30 davon wurden über 100 000 Mal verkauft. Neben Nominierungen und Sonderpreisen gewann er allein oder mit Co-Autoren fünfmal das „Spiel des Jahres“ – für „Heimlich und Co“ (1986) , „Auf Achse“ (1987), „El Grande“ (1996), „Tikal“ (1999) und „Torres“ (2000). Auch den „Deutschen Spielepreis“, quasi den „Grammy“ der Szene, gewann er mehrfach. 2012 erhielt er ihn für sein Lebenswerk.