StuttgartDer Empfang des Kosmos-Verlags in der Pfizerstraße: Neben dem Empfang reckt sich eine Vitrine in die Höhe, in der riesige Spiel-Pöppel stehen. Es sind die Trophäen des weltweit wichtigsten Brettspielpreises „Spiel-des-Jahres“, die der Stuttgarter Firma neben Anerkennung großen finanziellen Erfolg beschert haben. Ganz oben thront – nein, nicht etwa der Pöppel für „Die Siedler von Catan“ aus dem Jahr 1995, sondern der für „Exit – Das Spiel“, das Escape-Raum-Rätsel für zuhause hat 2017 den „Kennerpreis des Jahres“ gewonnen. Das Zeichen für eine Zeitenwende bei Kosmos?

„Ich glaube, da hat niemand so richtig drüber nachgedacht“, sagt Catan-Redakteur Arnd Fischer. Und sein Chef Heiko Windfelder, der als Mitglied der Verlagsleitung die Spielwaren verantwortet, pflichtet ihm bei: „ Wir sind vom Catan-Verlag zum Verlag vieler Titel geworden, wobei Catan noch immer das Herz ist.“ Denn das Strategiespiel von Autor Klaus Teuber hat vor einem Vierteljahrhundert vieles angestoßen, was heute Standard ist – gerade die Pflege von Marken. Bei Kosmos sind das beispielsweise auch „Andor“, „Ubongo“ und eben „Exit“, das weltweit 4,5 Millionen Mal verkauft worden ist und das 2019 bei den Familienspielen in Deutschland der stärkste Titel überhaupt war – noch vor dem Platzhirsch Monopoly.

Zuerst edel, kompliziert und teuer

Dabei hatte Kosmos lange nichts mit Spielen zu tun – und als dann doch, sah es zwischenzeitig nicht gut aus. Der Verlag, 1822 und von Johann Friedrich Franckh als „Franckhsche Verlagsbuchhandlung“ gegründet, hat zuerst Belletristik verlegt – wie Wilhelm Hauff und Eduard Mörike. Der Schwenk Ende des 19. Jahrhunderts zu den Naturwissenschaften brachte den Namen „Kosmos“ auf – als Buchreihe und Zeitschrift. Der Verlag sei „immer für Neues offen“ gewesen, so Windfelder. So gründete man eine „Gesellschaft für Naturfreunde“; der erste Experimentierkasten erschien 1922; mit „Was blüht denn da?“ folgte 1935 ein Naturführer, der bis heute populär ist; und mit „Die drei ???“ wurde der Verlag von 1968 an zur Größe in der Kinder- und Jugendliteratur.

„Irgendwann hat man den Medienbegriff auf das Spiel weitergedreht“, sagt Windfelder. Das war Mitte der 80er. Erst versuchte man es mit edlen Spielen, wobei man mit dem Debüt, dem Detektivspiel „Sherlock Holmes Criminal-Cabinet“, 1985 gleich das erste „Spiel des Jahres“ holte – mit einem Genre, das dann nahezu 20 Jahre brach lag und gerade wieder boomt. Es gab Sonderpreise für schöne Spiele. Diese waren üppig ausgestattet, kompliziert und teuer. „Das war selbst aus heutiger Sicht ambitioniert“, sagt Fischer. „Damals war der Markt dafür noch nicht groß genug.“ Anfang der 90er war Kosmos eigentlich so weit, die Spielesparte wieder aufzulösen.

Vom Erfolg völlig überrascht

Ein Zahntechniker aus dem südhessischen Roßdorf trumpfte zu der Zeit in der Szene auf: Klaus Teuber. Er hatte mit „Barbarossa“ (1988), „Adel verpflichtet“ (1990) und „Drunter & Drüber“ (1991) schon drei mal den Titel „Spiel des Jahres“ abgeräumt. Nur mit „Die Siedler von Catan“ konnte er nicht so recht landen bei den großen Verlagen. Auf einer Insel siedeln? Warum das? Geht das nicht auch mit Dinos oder Hotelketten? Und ist das Spiel nicht eh zu komplex? Klaus Teuber ließ sich davon nicht abbringen.

Mit Kosmos fand er dann einen Partner. Der Verlag sagte: „Okay, das probieren wir noch“, so Fischer. Es hätte der letzte Versuch gewesen sein können. Am 2. Februar 1995 zur Spielwarenmesse in Nürnberg kam das Spiel heraus, die Kritiker der Spielemagazine überschlugen sich, der Titel räumte den „Spiel des Jahres“-Titel ab. Windfelder arbeitete damals im Vertrieb, verfolgte die Entwicklung als Beobachter. Als die erste Bestellung von 1000 Spielen auf einen Schlag einging, glaubte die Kollegin am Telefon an einen schlechten Scherz. Mittlerweile wurden weltweit über 30 Millionen Exemplare verkauft.

„Zum Glück ist dann die Entscheidung gefallen, dass Kosmos sich nicht von den Spielen trennt“, sagt Windfelder. Nun konnte man ein „konstant nachhaltiges Geschäft“ aufbauen, zunächst mit Catan und Experimentierkästen. Mit „Nachhaltigkeit“ meint Windfelder bei Catan, dass den Fans kontinuierlich Nachschub geboten wurde. Teuber hatte das Spiel ursprünglich mit den Erweiterungen „Die Seefahrer“ und „Städte & Ritter“ angelegt – beide fügten sich also organisch ein wie auch die Erweiterungen für fünf und sechs Spieler. Mittlerweile gibt es unzähliges mehr zu Catan (siehe Kasten).

Das Spiel in einer einfachen Version einführen und dann ausbauen, „das ist ziemlich genial“, sagt Redakteur Fischer. Auch mit diesem Prinzip sei Catan Vorreiter. Heute ist das Prinzip Usus. Ebenso wie die Markenpflege – wobei Ravensburger eher die Verlagsmarken und Kosmos eher die Spieletitel pflegt. Für Catan kümmert sich darum eben Arnd Fischer. Und ja, es heißt nur noch „Catan“ – das „Die Siedler“ ließ man vor fünf Jahren fallen, wegen der Verwechslungsgefahr mit einem populären PC-Spiel und da Catan als Marke auch international funktioniert.

„Wir haben viel ausprobiert“, sagt Fischer. Manches floppte, auch weil es den Erwartungen an ein Catan-Spiel nicht entsprach. Manche Ideen wurden schon im frühen Stadium verworfen, zumal Klaus Teuber das letzte Wort hat. Er betreibt mittlerweile mit seiner Frau und zwei Söhnen die Catan GmbH. In den USA wird das Geschäft vom Konkurrenten Asmodee betrieben, dort boomt das Spiel aktuell gewaltig. Während für die restliche Welt (40 Sprachen, 70 Länder) Kosmos Spielarten, Erscheinung und Marketing vorgibt, gibt es für den englischsprachigen Raum ein eigenes Team. Da muss man sich abstimmen.

„Catan hat diesen Verlag geprägt“, sagt Windfelder, „es gibt Ähnlichkeiten, was die Identität von Kosmos und Catan angeht.“ Etwa die Regeln: Wer das Spiel nur auf Konfrontation spielt, hat bald das Nachsehen – es braucht auch das Verhandeln, den Kompromiss. Eine weitere Erkenntnis aus dem Erfolg Catans sieht der Chef der Spiele-Sparte darin, eigene Wege zu gehen: „Wir laufen keinen Trends hinterher.“ Kosmos sieht sich als Pionier – das zeige etwa die „Exit“-Reihe.

So bringt Kosmos neben dem Standbein, den Marken, stetig neue Titel heraus. „Wir brauchen auch Innovation – ein Spielbein“, sagt Windfelder. „Stehenbleiben und ausruhen ist nicht.“ Die Zielgruppe bleiben Studenten und Familien – Experten- und Freakspiele macht Kosmos nicht.

Der Verlag mit 190 Mitarbeitern an weltweit 30 Standorten liegt bei einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro, wobei Kinderbücher und Spielwaren die Treiber sind. Seit 17 Jahren wachse man kontinuierlich und deutlich, sagt Windfelder. Mag „Exit“ aktuell der Primus sein, bleibt auch Catan stark: 2,2 Millionen Spiele wurden 2018 weltweit verkauft.

„Glücksfall und Initialzündung“

Der Erfolg von Kosmos und die Rolle von Catan ist ein Indikator für die Entwicklung der Branche. „In den 60ern und 70ern hat man Gesellschaftsspiele nicht ernst genommen – und in den 80ern galten sie noch immer als ,verstaubt’“, sagt Fischer. „Durch Catan hat sich die Perspektive auf das Spielen aber stark verändert.“ Es hat sich als Alternative zum digitalen Spiel behauptet. Nun diskutiert man über das „Kulturgut Spiel“ – und die Branche sieht sich selbstbewusst als Motor der aktuell stagnierenden Spielwarensparte.

Bleiben die Herausforderungen der Zukunft – wie die Ökologie. So hat Kosmos vor zweieinhalb Jahren mit 51 Prozent die Mehrheit an der Firma Columbus im oberschwäbischen Krauchenwies übernommen. Sie gilt als älteste noch produzierende Globusmanufaktur der Welt. Dort werden Spielfiguren für Catan aus Bio-Kunststoff gegossen. Es ist ein Anfang. „Das wird ein weiter Weg, aber man muss ihn eben auch mal angehen“, so Windfelder.

Catan war ein „Glücksfall und Initialzündung“ , resümiert Fischer – und zwar für Kosmos als Spieleschmiede wie auch für die Branche insgesamt. Und beides wirkt weiter.

Ein moderner Klassiker feiert seinen 25. Geburtstag

Basis: Catan, in dem die Spieler als Wikinger eine Inseln besiedeln, hat 1995

einige Elemente in Brettspielen etabliert – etwa der modulare Aufbau aus Sechs­ecken sowie das Verbinden von kompetitiven (Bauplätze) und kooperativer Elemente (Handel). Es hat den Charakter eines Aufbau-Spiels mit recht kalkulierbaren Glückselementen (Würfel, Karten). Diese und weitere Elemente finden sich in vielen Catan-Titeln wieder.

Universum: Neben den zwei Grund­erweiterungen und dem Material für zwei weitere Spieler kam als erstes das Siedler-Kartenspiel heraus, das als Duell-Version selbst genreprägend war. Daneben gibt es heute zwei weitere Erweiterungen, ein Würfelspiel, Varianten etwa in der Welt von „Game of Thrones“ und „Star Trek“, Szenarien etwa zu Baden-Württemberg und Spin-offs wie das neu aufgelegte „Die Sternenfahrer von Catan“. Das Grundspiel ist digital auf vielen Plattformen spielbar. Zudem gibt es Bücher, Zubehör und etliches mehr.

Jubiläum: Neben einer Jubiläumsaktion und kleiner Gimmicks soll auf der Insel Mainau ein Catan aus Blumen wachen. Weltweit wird am 14. November der „Catan-Global-Day“ gefeiert.