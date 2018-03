Anzeige

(stnue/jp) - Das große Waldgebiet südöstlich Nürtingen ist reich an Wegen, die auch an Hitzetagen zu Wanderungen oder Radtouren einladen. Hier werden eine rund zehn sowie eine rund sieben Kilometer lange Wanderung beschrieben, die fast zur Gänze durch Wald führen. Die zehn Kilometer lange Wanderung startet am Wanderparkplatz im Tiefenbachtal gegenüber der Einfahrt Hofgut Jungborn, an der K 1243, circa zwei Kilometer nach dem Ortsausgangsschild Nürtingen in Richtung Beuren beziehungsweise Owen.

Startpunkt Tiefenbachtal

Sie führt zum Jakobsbrunnen im Wald bei Frickenhausen und über das Kräuterbühl wieder zurück. Wir wandern vom Parkplatz zunächst nach rechts in Richtung Nürtingen, vorbei am Grillplatz und dem Abzweig zur Johannes-Sonn-Hütte. Am Hinweisschild „Frickenhausen“, mit historischem Wegweiser, geht es nach links. Wir queren die K1243 und den Tiefenbach und nach der Einmündung in den Wald geht es rechts ab, zunächst wieder Richtung Nürtingen. An der nächsten Kreuzung biegen wir an einer Sitzbank scharf links, Richtung Beuren ab und folgen dem Markierungszeichen „Blaues Dreieck“. Bei der nächsten Kreuzung geradeaus und in der Rechtskurve weiter dem „Blauen Dreieck“ folgen. Bei der Weggabelung links halten und weiter bis zur Kreuzung am Waldrand. Dort führt der Weg nach links in den Wald, „Beuren“ und „Jakobsbrunnen“ sind ausgeschildert.

Nach dem Jakobsbrunnen folgen wir dem breiten Waldweg über die nächste Gabelung hinaus geradeaus weiter. Hier stoßen wir auf das Wegzeichen für den Jakobsweg (gelbe Muschel auf blauem Grund) dem wir nach rechts folgen. Die Kreisstraße 1243 durch das Tiefenbachtal wird erneut überquert, auf dem Radweg geht es dann nach links in Richtung Kräuterbühl. Dort lädt ein Gasthof mit Biergarten zur Einkehr ein. Der weitere Weg führt rechts ab, wieder in den Wald und vorbei an der Anhöhe „Kräuterbühl“ mit einem ehemaligen Jagdschlösschen auf der linken und einer Reitanlage auf der rechten Seite. Dem Jakobsweg folgen wir bis zum Forststützpunkt im Gewann Hülenberg, dort links abbiegen und dem Markierungszeichen „Blaue Raute“ in Richtung Tiefenbach folgen, vorbei am Grillplatz geht es zurück zum Startpunkt.

Startpunkt Sportplatz Reudern

Die rund sieben Kilometer lange Rundwanderung startet am Wanderparkplatz beim Sportgelände Nürtingen-Reudern und führt über den Talwald, den Streitwald, den Hochbehälter Nonnenbrunnen und das Hörnle wieder zurück. Vom Parkplatz führt der Weg zum Waldrand und nach wenigen Metern in den Wald. Rechts befindet sich eine Infotafel zu den Folgen von Orkan „Lothar“ im Jahr 1999. Hier links abbiegen und dem Radweg Richtung Bürgerseen folgen. Kurz vor der nächsten Abzweigung einen kleinen Bach überqueren und rechts abbiegen auf dem Waldweg. Bei einer Waldlichtung mit Kreuzung geradeaus gehen bis zur nächsten Kreuzung und über den „Wechseleicheweg“ (Holzschild) weiter geradeaus, leicht bergab. Dann nach rechts in einen breiten Schotterweg abbiegen und diesem folgen. Es geht vorbei am Gewann Streitwald und mit dem Weg nach links. Nach einigen Metern folgt eine Kreuzung „Öhmdbachweg“ mit der Wegmarkierung „Blaues Dreieck“. Hier rechts abbiegen und der Wegmarkierung folgen, geradeaus über die Kreuzung mit dem Abzweig „Eisenwinkelweg“ und mit dem „Blauen Dreieck“ auf dem Naturpfad weiter. Hier hat man einen schönen Blick zur Burg Teck.

Der Pfad führt bergan und vorbei am Gewann Mannsberg, biegt halb links ab und erreicht schließlich eine große Waldlichtung. Hier kann man einen Abstecher zur alten Burganlage Mannsberg mit Burggraben und Burgkegel machen. Dazu geht man etwa 200 Meter nach links in den Wald. Die Tour führt ansonsten weiter auf dem asphaltierten Weg zum Nonnenbrunnen. Nach dem Anstieg führt der Weg nach rechts und nach hundert Metern erreicht man den Hochbehälter der Bodenseewasserversorgung und die Grillstelle Nonnenbrunnen.

Auf dem Wanderweg geht es rechts bergab zum „Hörnle“ (Kennzeichnung an Eiche). Von dort führt der weitere Weg halb rechts Richtung „Wechseleiche“ und weiter halb links in Richtung Tiefenbach. Am nächsten Abzweig rechts, steil bergab und dann ist auch schon der Ausgangspunkt wieder erreicht.

STrecke, ZEIT, karte, einkehrmöglichkeiten und wissenswertes

10,5 beziehungsweise 7,3 Kilometer, leicht sportliche Touren. Circa 2,5 beziehungsweise 2,0 Stunden.

Einkehrmöglichkeit im Restaurant Kräuterbühl (mit Biergarten), Mittwoch bis Sonntag ab 11.30 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag geschlossen.

Der Jakobsbrunnen liegt am Zubringer des Jakobsweges, der von Rothenburg ob der Tauber kommend in den Wald bei Frickenhausen und weiter nach Rottenburg am Neckar führt.

Empfohlen zum Mitnehmen: Wanderkarte Reutlingen/Bad Urach, Maßstab 1:35 000, 5,20 Euro, Landesamt für Geoinformation, www.lgl-bw.de (LGL-Shop)

Quelle: www.nuertingen.de (Für Besucher, Aktiv in und um Nürtingen, Wanderwege, Alle ausklappen, Broschüre Wanderwege).