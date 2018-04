Anzeige

Weilheim/TeckGleich hoch hinauf geht es zum Auftakt der Wandersaison – auf die Limburg, bei Weilheim/Teck. Auf 598 Metern Höhe haben wir einen wunderschönen Blick auf das Voralbgebiet. Im April/Mai fasziniert zusätzlich die Kirschblüte bei Weilheim.

Wir parken am Wanderparkplatz kurz nach Weilheim, in Richtung Neidlingen. Am Parkplatz führt eine geteerte Straße nach oben. Hier weist auch ein Holzschild den Weg zur Limburg. Es geht stetig leicht nach oben.

Vor uns die Burg Teck

Wir gehen gerade aus, vor uns, einige Kilometer Luftlinie, die Burg Teck, links hinten sieht man einen Teil von Neidlingen. Bevor wir den Berg ganz passieren, weist rechts ein weiteres Holzschild auf einen Fußweg zur Limburg hin. Es geht zunächst gerade hoch, dann in eine Rechtskurve und nach weiteren 200 Metern treffen wir auf einen Schotterweg, auf den wir links einbiegen. Hier ist die Limburg ebenfalls ausgeschildert.

Nach weiteren hundert Metern geht rechts ein Teerweg ab, der steil nach oben führt (Beschilderung: „Lehrpfad“). Die Aussicht wird jetzt immer schöner, wir wandern nun mitten durch Weinberge. Rechts weist ein Schild auf „Württembergs höchster Weinberg“ hin. Direkt nach diesem Weinberg geht es rechts hoch zur „Weinsteige“, die vollends auf den Limburg-Gipfel führt. Wir wandern direkt am Weinberg, der rechter Hand liegt, weiter nach oben, kommen ein kurzes Stück durch Baumbestand und treffen dann auf einen Pfad mit der Bezeichnung „Christian Kazmaierwegle“, auf den wir nach rechts einbiegen.

Bereits nach circa 20 Metern macht der Pfad eine scharfe Linkskurve. Nun geht es wieder relativ steil nach oben, mit dem Hinweisschild „Bitte Wege nicht verlassen“. Über die Wipfel der Bäume hinweg ergibt sich schon jetzt eine schöne Aussicht – die wenig später noch viel besser werden sollte.

Der Blick geht in Richtung Westen. Wir sehen die Altbacher Kraftwerkstürme, die Autobahn A8, Teile von Kirchheim/Teck. Aber wir wollen noch mehr sehen – und wandern die Serpentinen weiter nach oben (bei Nässe nicht empfehlenswert). Südöstlich sehen wir mit dem Erkenberg bei Neidlingen auch einen typischen Vulkanberg.

Zwei Varianten für den Rückweg

Bald haben wir den Gipfel der Limburg erreicht. Oben gibt es mehrere Sitzbänke, fast in jede Richtung. Man genießt nun vor allem den Blick auf Weilheim/Teck. Dahinter verläuft die A8 sowie die neue Zugstrecke, die im Tunnel am Aichelberg verschwindet. Darüber sieht man die Dreikaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen (von links).

Für den Rückweg gibt es zwei Varianten: Die längere Strecke führt nach Weilheim runter, vorbei am Friedhof, und durch den Ort zurück in Richtung Neidlingen. Wir entscheiden uns aber für den Wiesenpfad, der von einer Bank unterhalb des Gipfels nach links abgeht. Es geht um den Gipfel herum wieder auf die Südseite der Limburg. Nach circa 200 Metern haben wir den bekannten Steig erreicht. Auf demselben Weg kommen wir wieder zurück zum Wanderparkplatz.

Bei den Weinbergen kommt man übrigens an einer Hütte vorbei mit dem Hinweisschild „Zur schönen Aussicht“. Dort, so hört man, schenkt ein Winzer an manchen Sommertagen Wein aus, der vom „Höchsten Weinberg Württembergs“ stammen soll.

Tipps und Daten

Rundwanderung: Gesamt circa 5,0 Kilometer, circa 1,75 Stunden.

Kirschblütentag in Weilheim: Sonntag, 15. April 2018, 10 bis 15 Uhr. Geführte Rad-, Bike-, Inliner-,Walking- und Wandertouren Mehr im Internet: www.stadtmarketing-weilheim.de