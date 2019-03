Turbulente Ritterkämpfe stehen in der Alten Kelter in Fellbach an beiden Tagen auf dem Programm.

Turbulente Ritterkämpfe stehen in der Alten Kelter in Fellbach an beiden Tagen auf dem Programm. Foto: oh

FellbachBereits zum zweiten Mal ist die ehrwürdige Alte Kelter in Fellbach Schauplatz einer Zeitreise in längst vergangene Zeiten: Der 2. Fellbacher Umschlag an diesem Samstag und am Sonntag ist gleichzeitig Szenetreff und Auftakt in die Mittelaltermarkt-Saison.

Der Begriff „Umschlag“ stammt aus einer Zeit, da bedeutende Handelsorte das „Stapelrecht“ vom Kaiser verliehen bekamen. Damit waren durchreisende Händler verpflichtet, ihre Ware dort anzubieten. Zudem durften diese Städte an bestimmten Tagen im Jahr Märkte abhalten. Bei einem „Umschlag“ kamen weitgereiste Händler und Handwerker, aber auch Künstler und Scharlatane in die Stadt. So wurde der Markt für Adel und Volk zum Treffpunkt und zur Informationsquelle, also zu einem einkaufsoffenen und erlebnisorientierten Wochenende im Mittelalter. Das Ambiente der Alten Kelter in Fellbach mit der gewaltigen Fachwerkkonstruktion ist wie geschaffen für diese Thematik. So haben sich über 50 Handwerker und Krämer der mittelalterlichen Szene angesagt, um bei den Besuchern die Vorfreude auf den Sommer und die dann auf Burgen und Schlössern stattfindenden Mittelalterfeste und Ritterturniere zu entfachen. Zugleich soll der Fellbacher Umschlag auch eine Art Winterschluss-Verkauf für Mittelalter-Fans werden.

Auf dem Mittelaltermarkt wird angeboten, was bereits zu Zeiten unserer Vorfahren gehandelt wurde. Kleidung, Stoffe, Borten, Felle, Wolle, Hüte und Mützen, Schmuck, Haushaltgegenstände aus Metall, Holz oder Keramik, Kosmetik wie Düfte und Seifen, Spielwaren, Werkzeuge, selbst Ritterrüstungen gehen über den Ladentisch. „Das Sortiment ist wie in einem Gemischtwarenhaus“, erklärt Marktvogt Thomas Zierfuß. „Hier wird fast alles angeboten, was unsere Urahnen einst gebraucht haben könnten und auch ein bisschen mehr.“ Viele Handwerker bringen Unikate mit, die in den Wintermonaten in ihren Werkstätten entstanden sind. Diese Vielfalt an Waren mach den Umschlag auch für Familien sehr interessant, findet Veranstalter Henri Bibow, „so wird der Fellbacher Umschlag zu einem echten Winterschluss-Verkauf im Mittelalter.“

An beiden Tagen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik – unter anderem mit der Band „Furunkulus “ , Schauspiel, Gaukelei und Ritterkämpfen.

Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, für Kinder 4 Euro. Familien zahlen nur für das erste Kind im Alter von 6 und 16 Jahren, Kinder unter 6 Jahren sind frei. (red)

