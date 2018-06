Anzeige

Horb am Neckar Zeitreisen sind ja eigentlich nur im Film möglich – und einmal im Jahr in Horb am Neckar. Von diesem Freitag bis zum Sonntag wird bei den traditionsreichen Ritterspielen dort das Rad der Geschichte wieder kurzerhand um rund 500 Jahre zurückgedreht.

Schwertkämpfer, Landsknechte, edle Fräulein, Gaukler sowie Ritter entführen die Besucher vor der historischen Kulisse der Innenstadt auf direktem Weg ins Mittelalter. Herzstück des Spektakels, zu dem rund 40 000 Besucher erwartet werden, ist der Turnierplatz direkt am Neckarufer. Hier liefern sich wagemutige Ritter auf wendigen Rössern rasante Schaukämpfe und zeigen, dass mittelalterliche Turnier-Disziplinen wie Tjost und Lanzenstechen nichts für zarte Gemüter waren. Natürlich sind die Vorführungen mit jeder Menge Witz garniert. Die Turniershows tragen den Namen „Schwerter der Freiheit“ (Vorstellungen am Samstag 13, 17 und 22 Uhr; am Sonntag 11.30 und 15.30 Uhr).

Ein weiteres Highlight erwartet die Besucher in der Innenstadt. Hier lockt der große Mittelaltermarkt mit über 200 Händlern und Handwerkern, die ihre Waren anpreisen und ihre kunstvollen Fertigkeiten vorführen. Vielen Handwerkern darf über die Schulter geblickt werden, zum Beispiel dem Waffenschmied, dem Korbflechter oder dem Laternenmacher.

Da zu einem ordentlichen Mittelalterspektakel auch Musik gehört, greifen von Freitag bis Sonntag zahlreiche Spielleute in die Saiten. Sie nennen sich Bernsteyn, Heidenlärm, Metusa, Abinferis, Banduroszka, Spectaculatius, Dopo Domani oder Arno von der Biegenburg und sind meist nicht nur ausgezeichnete Musiker, sondern auch gewitzte Unterhaltungskünstler. Am Freitag- und Samstagabend stehen zudem zwei Abendkonzerte (ab 20 Uhr) auf dem Programm. Das bunte Treiben findet traditionell am Samstagabend beim Tavernenspiel (18 Uhr) seinen Höhepunkt. Dort liefern sich Spaßmacher, Herolde und Spielleute einen rasanten Schlagabtausch mit großem Unterhaltungswert. Für den Nachwuchs gibt es besondere Kinderritterspiele. Hier sorgen unter anderem Märchenerzähler, Seifenblasenkünstler, ein Kinder-Riesenrad, eine Falknerin, das Mäuse-Roulette, Ponyreiten, eine Lederbeutel-Werkstatt oder die Kinderrallye für Unterhaltung. Einen Besuch wert ist zudem das Heerlager des Bundes oberschwäbischer Landsknechte. Sie lagern auch dieses Jahr mit ihrem gewaltigen Tross am Neckarufer und einen authentischen Einblick in den mittelalterlichen Alltag.

Geöffnet heute von 18 bis 1 Uhr, morgen von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet ohne Turnier 13/6 Euro, mit Turnier (20/12 Euro). Kinder unter 6 Jahren sind frei. Hunde mitbringen ist erlaubt. red

www.ritterspiele.com