StuttgartOb der Griff zum Jutebeutel statt zur Plastiktüte oder der Verzicht auf den „Coffee-to-go“ im Wegwerfbecher – für immer mehr Menschen gehört ein bewusster Lebensstil fest zum Alltag. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in aller Munde und erfreut sich stärker denn je einer wachsenden Aufmerksamkeit.

Die Stuttgarter Frühjahrsmessen auf der Messe beim Flughafen bieten noch bis einschließlich Sonntag die perfekte Plattform, um sich über die vielfältigen Aspekte rund um die Themen „gesundes und bewusstes Leben“ sowie „Nachhaltigkeit und Achtsamkeit“ zu informieren. „Mit dem einzigartigen Verbund aus zehn Messen sind die Stuttgarter Frühjahrsmessen die deutschlandweit größte Veranstaltung zu diesem Thema“, sagt Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Die zehn Messen sind die „auto motor und sport i-Mobility“, die „Fair Handeln“, die „Garten“, der „Markt des guten Geschmacks – die Slow Food Messe“, die „Kreativ“, die „Mineralien, Fossilien, Schmuck“, die „Haus, Holz, Energie“, die „Yoga World“ und die „Baby Welt“. In diesem Jahr feiert mit der „DanceWorld“ zudem eine neue Messe ihre Premiere.

An allen Messetagen erwartet die Besucher ein kunterbuntes Kulturprogramm auf der „Kulturbühne“ im Eingang Ost. Zahlreiche Stuttgarter Kultureinrichtungen präsentieren Showacts und Auszüge aus ihrem Programm. Für musikalische Untermalung sorgen die unter anderem Newcomer des Popbüros Region Stuttgart, die Bigband LE Soultrain aus Leinfelden-Echterdingen und die Landesmusikjugend Baden-Württemberg. Der Schwäbische Turnerbund und die DanceWorld Stuttgart zeigen atemberaubende Tanz- und Akrobatikeinlagen und animieren mit Startänzer und Choreograf Eric Gauthier zum Mittanzen. Am Samstag sorgt das Kesselfestival mit einem bunten Mitmach-Programm und einer 90er Party mit DJ für Festival Feeling im Atrium. Der Besuch der Kulturbühne ist im regulären Eintrittspreis enthalten.

Die Frühjahrsmessen sind an diesem Freitag von 10 bis 18 Uhr, am Samstag und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets, die zum Besuch aller an diesem Tag parallel stattfindenden Messen berechtigen, kosten 15/13 Euro (inkl. VVS). Schüler (mit Ausweis) haben an diesem Freitag, dem Kinder- und Jugendtag, freien Eintritt. Geboten sind zahlreiche Workshops und Aktionen auf den einzelnen Messen. Eine Familientageskarte (inkl. VVS) für maximal zwei Erwachsene und zur Familie gehörende Kinder bis 15 Jahre kostet 32 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.(kd)red

www.messe-stuttgart.de