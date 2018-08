Anzeige

Weinprobe im Hof

StuttgartGuter Wein steht an diesem Samstag und am Sonntag im Mittelpunkt bei der „Sommerlichen Wein-Zeit“ auf dem Hofgut von Michael Warth inmitten der Weinberge unter der Württembergischen Grabkapelle (Württembergstr. 70). Bei Weinproben lässt sich die Vielfalt der Weine der Weinmanufaktur Untertürkheim und des Weinguts Warth erschmecken. Zur Unterhaltung gibt es samstags ab 19 Uhr Livemusik, der Sonntag startet mit einem Jazzfrühschoppen. Geöffnet Samstag ab 12 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.wein-zeit.info

Kultur im Zelt

DitzingenAn diesem Freitag startet das 26. Ditzinger Zeltcafé auf dem Festplatz Glemsaue (Gröninger Straße). Bis zum 25. August gibt es ein täglich wechselndes Programm von Vorträgen über Livemusik bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten. Los geht es heute mit dem Bierabend „blau-weiß“ – bei dem diverse bayrische Biere probiert werden können – und Hip-Hop-Beats von Dreiblatt und der Mundwerk-Crew (Eintritt frei). Am Samstag wird ein ganzes Spanferkel gegrillt, als „Beilage“ wird Livemusik von Grundhass und Pale Heart serviert (Eintritt frei). Der Biergarten öffnet täglich um 18 Uhr.

www.zeltcafe.de

Lifestyle am Schloss

LudwigsburgDie Lifestyle-Messe Home & Garden geht noch bis einschließlich Sonntag im Schlosspark Monrepos in eine neue Runde. Hier findet man nicht nur die schönsten und ausgefallensten Kreationen, sondern auch die allerneuesten Trends für Haus und Garten. Neben Pflanzenarrangements, Interieur für drinnen und draußen stehen Schmuck, Mode, Stoffe, Kulinarik sowie Wellnessangebote im Fokus. Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm mit Live-Vorführungen, Musik und einen Depotservice. Geöffnet am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12/10 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sind frei.

www.homeandgarden-net.de

Schmankerl in Lauben

NürtingenBereits zum 11. Mal öffnet das Nürtinger Weindorf noch bis zum 2. September täglich seine Tore. Dazu wird in der Innenstadt rund um den Schillerplatz wieder ein kleines Dorf mit Weinlauben aufgestellt. Württemberger Weine von den Winzern aus der Region werden ebenso angeboten wie internationale Weine der Weinhändler. Regionale kulinarische Schmankerl sowie mediterrane Spezialitäten runden das gastronomische Angebot ab. Für musikalische Unterhaltung sorgt wie gehabt Max aus der Steiermark. Geöffnet Montag bis Samstag von 17 bis 24 Uhr, Sonntag von 12 bis 24 Uhr.

www.weindorf-nuertingen.de

Filme an der Kirche

KirchheimMit dem Sommernachtskino auf dem Martinskirchplatz öffnet noch bis einschließlich 2. September ein Open-Air-Kino der besonderen Art seine Tore: Die Martinskirche, das historische Kornhaus und das Fachwerkkleinod des Max-Eyth-Hauses bilden dabei den grandiosen Freiluft-Filmsaal. Am Freitag wird „Mama Mia 2: Here we go again“ gezeigt, am Samstag läuft „Laible & Frisch“, am Sonntag „Liebe bringt alles ins Rollen“. Die Bewirtung startet ab 19, Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr. Tickets (AK) kosten 10 Euro.kd

www.sommernachtskino.com