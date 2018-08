Anzeige

Action am Flughafen

StuttgartAlle Superhelden-Fans, ob Groß oder Klein, aufgepasst: Das Kinderfest am Flughafen an diesem Sonntag (11 bis 17 Uhr) steht unter dem Motto „Sei ein Superheld“. Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr eine Aussichtsgondel in 40 Metern Höhe für die ganze Familie. Bei kostenlosen Rundfahrten auf dem Vorfeld kann obendrein hinter die Kulissen des Airports geblickt werden. Auch die Flughafenfeuerwehr sowie die Bundes- und Landespolizei gewähren einen Einblick in ihre Arbeit und stellen unter anderem ihre Spezialfahrzeuge vor.

www.flughafen-stuttgart.de

Kino am Rathaus

FellbachAn diesem Samstag geht das Sommernachts-Open-Air-Kino im Innenhof des Rathauses in seine 28. Runde. Zum Auftakt wird morgen die Romy Schneider-Hommage „3 Tage in Quiberon“ gezeigt. Des weiteren stehen unter anderem „Die Verlegerin“ (13. August) und „Mamma Mia! Here we go again“ (16. August) auf dem Programm. Vorstellungen bis zum 18. August. Filmbeginn ist jeweils um 21.15 Uhr, Einlass bereits um 19.30 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 10 Euro. Dienstag (14. August) ist Familientag, es läuft „Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer“, Karten kosten nur 7,50 Uhr.

www.kinokult.de/openairs

Party am Viadukt

Bietigheim-BissingenDas Sommer-Open-Air kommt mit viel Live-Musik und ausgefallenen Ideen aus dem Bereich Kulinarik und Design zum ersten Mal auf den Festplatz am Viadukt. Am Freitag spielen die Farmhouse Jazz&Bluesband, Kaschee mit Latin-, Funk- und Soulsongs sowie die Brassband Bockstark. Am Samstag haben sich vier DJs zum Partyabend angesagt. Am Sonntag spielt Oggi-Music aus Nürnberg. Neben Musik gibt es auch einen Designer- und Kunsthandwerkermarkt. Das Sommer Open-Air öffnet von diesem Freitag bis einschließlich Sonntag täglich ab 14 Uhr. Zwischen 14 und 16 Uhr ist der Eintritt frei. Ab 16 Uhr kostet der Eintritt 6 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Das Einlassband ist an allen Tagen gültig.

www.sommer-openair.com

Pflanzen im Park

Rechberghausen Rund 120 Aussteller bieten am Samstag und am Sonntag beim Markt „Sommer – Blüten – Träume“ im Landschaftspark Töbele ein sommerliches Gartenvergnügen. Im Mittelpunkt steht eine große Auswahl an Stauden, Gräsern, Hortensien, Rosen, Kräutern und weiteren ausgesuchten Pflanzenraritäten. Kunsthandwerkliches aus Metall, Keramik, Glas und Holz zaubert obendrein Blickfänge für den Garten. Geöffnet morgen von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Kassen- und Einlassschluss jeweils eine Stunde vor dem Ende der Veranstaltung. Karten kosten 6/5 Euro, das Wochenend-Ticket 10 Euro.

www.rechberghausen.de

Feuerwerk am See

KonstanzDas grenzüberschreitende Seenachtfest an diesem Samstag lädt wieder zu einzigartigen Erlebnismomenten ins Konstanzer Hafenareal ein. Wie immer mit dem größten Feuerwerk auf einem europäischen Binnensee (zusammen mit der Schweizer Schwesterstadt Kreuzlingen), viel Live-Musik und einem umfangreichen Rahmenprogramm. Eintritt 21 Euro, Kinder unter 12 Jahre sind frei. kd

www.seenachtfest2018.de