Anzeige

Orks am Flughafen

StuttgartTausende Fans der Fantasy- und Comic-Szene pilgern an diesem Samstag und am Sonntag zur 3. Comic Con Germany-Messe in die Stuttgarter Landesmesse am Flughafen. Unzählige Cosplayer, die sich möglichst detailgetreu wie ihre Comic-Helden verkleiden – etwa als Orks aus Herr der Ringe oder als Alice im Wunderland, sowie etliche Schauspieler darunter Superstar Chuck Norris haben sich angesagt. Comic-Verlage zeigen ihre Neuerscheinungen, bekannte Zeichner lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Ergänzt wird das Ganze durch eine Lego-Ausstellung auf gut 1000 Quadratmetern. Geöffnet an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr, Tickets ab 25 Euro.

www.comiccon.de

Dekorative Kakteen

KernenAm Sonntag von 11 bis 17 Uhr öffnen die Kakteengärtner in Rommelshausen im Rahmen der „Gläsernen Produktion“ ihre Türen. Zum Schwerpunktthema Gestalten mit Kakteen zeigt Matthias Uhlig, wie Sukkulenten als dekorative Elemente für drinnen und Draußen, stilvoll und praktisch angeordnet werden, welche Materialien, Erden und Pflanzen zusammenpassen und welche Handgriffe beachtet werden müssen. Ein Blick hinter die Kulissen vermitteln außerdem Führungen zu Aufzucht und Pflege. Wie man selbst vermehren kann, zeigen die Kakteenfreunde Württemberg. Und in der Kindergärtnerei darf sich der Nachwuchs unter fachkundiger Anleitung selbst einen Kaktus eintopfen und mit nach Hause nehmen.

www.uhlig-kakteen.de

Ritter auf der Wiese

WaiblingenAuf der Brühlwiese am Bürgerzentrum und rund um die Rundsporthalle wird von diesem Freitag bis zum Sonntag beim Staufer-Spektakel das Zeitrad wieder um rund 800 Jahre zurückgedreht. An allen Tagen gibt es an verschiedenen Marktständen und auf der Bühne wechselndes Programm mit Tänzen, Gaukelei und Schwertkampfvorführungen. Geöffnet heute von 18 bis 23 Uhr, morgen von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.staufer-spektakel.de

Teddys in Feierlaune

Giengen an der BrenzDas Steiff Sommer Familienfest von diesem Freitag bis zum Sonntag beim Steiff Museum ist ein besonderes Ereignis für Sammler, Liebhaber, Fans der Marke Steiff und die ganze Familie. Unter anderem Steiff-Sonderauktion, internationaler Verkaufsbörse und weitere Highlights. Während der Festivitäten haben das Steiff Museum und Firmengelände von Freitag bis Sonntag geöffnet. Mit Ballonglühen und Musikfeuerwerk am Samstag. Geöffnet täglich von 10 bis 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

www.baerenland.de

Lebende Geschichte

MindelheimDas Frundsbergfest in Mindelheim findet nur alle drei Jahre statt – 2018 ist wieder soweit, und von diesem Freitag bis zum 8. Juli wird das Andenken an das große Rittergeschlecht Frundsberg gefeiert. Höhepunkte sind die historischen Umzüge an den Sonntagen. In farbenprächtigen aufwendigen Gewändern ziehen hoch zu Ross Adel und Klerus vorbei. Bürger und Bauern, Handwerker, und natürlich die Landsknechte geben ein umfassendes Bild mehrer Jahrhunderte Stadtgeschichte. Tickets ab 9 Euro.kd

www.frundsbergfest-mindelheim.de