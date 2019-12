RustBereits zum 19. Mal hat der Europa-Park in der kalten Jahreszeit seine Tore geöffnet: Tausende Lichter sowie 3000 verschneite Tannen verleihen den 15 europäischen Themenbereichen von Deutschlands größtem Freizeitpark festlichen Glanz.

Auch in der Wintersaison dürfen sich Groß und Klein auf jede Menge Achterbahnen und weitere Attraktionen freuen. Zum stimmungsvollen Ambiente trägt das bunt-leuchtende Riesenrad „Bellevue“ im Portugiesischen Themenbereich bei, das aus 55 Metern Höhe einen wunderbaren Ausblick über den ganzen Park bietet. In Spanien verzaubern kunstvoll gestaltete Eisskulpturen. Unter dem Motto „Batavia aus Eis – die Piraten kehren zurück“ gibt die glitzernde „MAGIC ICE“-Ausstellung spannende Einblicke in die Neugestaltung der Familienattraktion „Piraten in Batavia“, die 2020 wiedereröffnet. Nach dem Besuch können sich die Erwachsenen nebenan in der Eisbar „Glaciar“ bei einem Glühwein aufwärmen, während die Kinder die große Eislauffläche auf dem See in Skandinavien unsicher machen. Außerdem kann sich der Nachwuchs beim Langlauf ausprobieren oder mit dem Mini-Skibob um die Kurven flitzen. In Österreich wartet auf kleine Abenteurer eine riesige Schneepiste, die sie auf Reifen oder Skiern herunterrutschen können. Die farbenfrohen Motive des Chinesischen Lichterfestes leuchten bei Einbruch der Dunkelheit eindrucksvoll vor dem Historischen Schloss Balthasar.

Auch während der Wintersaison können die Besucher auf den vielen Achterbahnen dem Geschwindigkeitsrausch frönen: In Betrieb sind unter anderem die Katapultachterbahn „bluefire Megacoaster“, die Holzachterbahn „Wodan – Timburcoaster“ und die Stahlachterbahn „Silver Star. Auch die „Eurosat – Coastiality“ und der „Alpenexpress – Coastiality“, wo die Passagiere auf ein spannendes Virtual-Reality-Abenteuer mitgenommen werden, locken. Nicht nur in der kalten Jahreszeit empfiehlt sich darüber hinaus ein Flug mit dem „Voletarium“. Das größte Flying Theatre Europas entführt die Gäste zu den schönsten Sehenswürdigkeiten des europäischen Kontinents.

Dank rund 300 internationalen Künstlern sind hochkarätige Showformate auch im Winter garantiert – unter anderem fliegen bei der Zirkus Revue im Griechischen Themenbereich bei einer neuen Inszenierung Artisten durch die Luft. Außerdem zählt die „Winter Starlight Parade“ zu den täglichen Höhepunkten im Europa-Park.

Der Europa-Park ist in der Wintersaison noch bis zum 6. Januar 2020 sowie zusätzlich am 11. und 12. Januar täglich von 11 bis mindestens 19 Uhr geöffnet. Verlängerte Öffnungszeiten bis 20 Uhr an allen Wochenenden und während der Ferien in Baden-Württemberg. Der Eintritt kostet 47 Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahren bezahlen 39,50 Euro. Ab 16 Uhr ist ein Abendticket für 24,90/19 Euro erhältlich. red

www.europapark.de