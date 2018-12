Anzeige

KirchheimWeihnachten ist das Fest der Liebe, und die Liebe geht bekanntlich durch den Magen: Im Kirchheimer Winterwinterwunderland rund um das historische Schloss der Teckstadt und dem Marstallgarten bieten von diesem Freitag bis zum 23. Dezember wieder zahlreiche Foodtrucks diverse kulinarische Köstlichkeiten an. Und diesmal lockt das Event mit einem besonderen Highlight: Im Marstallgarten wird erstmals eine Eisstockbahn aufgestellt.

Der Marstallgarten ist eine der drei dem Schloss Kirchheim zugehörigen Gartenanlagen und wurde 1846 unter Herzogin Henriette im Englischen Stil angelegt. Benannt wurde er nach dem schon 1451 erwähnten Marstall, der zur Unterbringung von Pferden diente. Wo also einst gewiehert und geschnaubt wurde, wird in diesem Jahr erstmals dem Wintersport gefrönt. Die Eisstockbahn – zur Verfügung gestellt und aufgebaut von der Kirchheimer Stadtverwaltung – ist täglich ab 16 Uhr geöffnet ist. Gespielt wird dabei auf einer 3 x 10 Meter großen Kunsteisbahn mit klassischen Eisstöcken und nach den allgemein gültigen Regeln. Zur Bahn gehören auch eine kleine Hütte und eine Bande mit LED-Beleuchtung. Den Service an der Eisstockbahn übernimmt die Stahlberg-Gruppe. „Auf den ersten Blick eine eher ungewöhnliche Kooperation zwischen Verwaltung und Privatleuten – wir haben mit der Stahlberg-Gruppe jedoch einen passenden Partner gefunden, der mit seinen bisherigen Veranstaltungen sein Können bewiesen hat“, erklärt Jürgen Schröter vom Sachgebiet Marketing und Tourismus bei der Stadtverwaltung aus. „Wir wollen gemeinsam die Attraktivität der Stadt in der Adventszeit steigern“, ergänzt Gunnar Stahlberg, Eigentümer der Stahlberg-Gruppe. Stahlberg hat sich als Veranstalter in der Stadt Kirchheim inzwischen fest etabliert. Bekannt geworden ist er mit dem Streetfood-Festival, das seit einigen Jahren im Sommer stattfindet.

Um möglichst vielen Spielern die Nutzung der Eisstockbahn zu ermöglichen, sind die Spielzeiten begrenzt. Zwischen 16 und 19 Uhr können Mannschaften per E-Mail vorab reservieren, ab 19 Uhr kann man sich dann vor Ort in eine Liste eintragen. Gespielt wird in der Reihenfolge der Eintragungen. Ein Team darf aus maximal vier Spielern bestehen. 30 Minuten Spielzeit kosten 15 Euro pro Mannschaft. Das Siegerteam jedes Spiels gewinnt einen weihnachtlichen Spekulatius-Likör oder eine alkoholfreie Alternative.

Das Winterwunderland öffnet täglich bis zum 23. Dezember ab 17 Uhr seine Tore. Die historische Umgebung des Kirchheimer Schlosses und des Marstallgartens sorgen mit einer liebevoll gestalteten Beleuchtung für viel Atmosphäre. (kd)red

Reservierung der Eisstockbahn unter kontakt(at)stahlberg-gruppe.de