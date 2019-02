Seeg/RückholzSkilanglauf oder eine Schneeschuhwanderung machen nur dann richtig Spaß, wenn der Schnee gut ist, das Wetter passt – und der Ausblick begeistert! Diese Zutaten für guten Wintersport bietet das Südliche Allgäu, bei entsprechender Schneelage. In dieser herrlichen Voralpenlandschaft eine Runde drehen, das hat was! Wie ein Logenplatz liegen Orte wie Seeg, Rückholz oder Hopferau vor der Alpenkette. Die sanft-hügelige Landschaft auf rund 850 Metern Höhe bietet nicht nur ein Alpenpanorama sondern auch einen Blick auf die Traumschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Hinzu kommt ein Idyll von rund 50 Seen und Weihern – an denen Winterwanderwege und Loipen vorbei führen.

Für Genussläufer

Bei entsprechender Schneelage finden Langläufer hier, nahe des Forggensees, rund 40 Kilometer Loipen. Die Strecken sind für den klassischen Stil sowie ein Teil auch für Skating ausgelegt. Die Rundkurse mit maximal 20 bis 30 Metern Höhendifferenz sind für Genussläufer ideal. Ein 700 m langer Rundkurs am Seeger Skilift ist mit Flutlicht ausgestattet und wird unter der Woche bis 21 Uhr beleuchtet. In Hopferau gibt es für klassischen Langlauf ab dem Parkplatz Schützenheim einen neun Kilometer langen Rundkurs, der durch den Hopferwald und dann entlang des Hopfensees verläuft.

Empfehlenswert ist auch die knapp drei Kilometer lange, einfache Strecke zwischen Hopfen am See und Rieden am Forggensee, die um die „Schöne Bucht“ führt. Diese landschaftlich besonders aussichtsreiche Spur ist ebenfalls als Rundkurs angelegt. Sie startet am Campingplatz in Hopfen am See und bietet einen Anschluss an das Loipennetz von Füssen. Absolutes Highlight für Skilangläufer ist jedoch die romantische Neuschwanstein-Runde auf einer, ab 18 Uhr (Dienstag bis Samstag) auch beleuchteten, zwei Kilometer langen Loipe, die einen spektakulären Blick auf das Märchenschloss von König Ludwig und auf das Schloss Hohenschwangau bietet. Hier soll auch Ludwig selbst immer wieder zugange gewesen sein, nicht mit Langlauf-Skiern sondern mit Schlitten.

Ski Alpin am Tegel- und Breitenberg

Auch für Tourengeher und Alpin-Skifahrer hat das Südliche Allgäu Einiges zu bieten. Beispielsweise am Tegelberg bei Schwangau – eines der ersten Skigebiete in Bayern überhaupt. Zwischen 830 und 1730 Metern Höhe gibt es hier acht Kilometer Pisten und attraktive Routen für Skitouren. Die Hauptabfahrt am Tegelberg ist für Skitourengeher auf einer ausgewiesenen Route tagsüber begehbar, donnerstags sogar bis nach Mitternacht. Ganz nah ist auch das Skigebiet am Breitenberg bei Pfronten, mit seinen insgesamt 14 Pistenkilometern. Dort befindet sich auch die mit sechs Kilometern längste Naturrodelbahn im Allgäu.

Internet: www.suedliches-allgaeu.de und www.loipen-allgaeu.de