AlbstadtWinterwandern kann jeder. Meint man. Man braucht wenig Ausrüstung, die Wege sind kaum alpinen Gefahren ausgesetzt und es sind nur geringe Vorkenntnisse nötig. Aber ab wann ist Winterwandern eigentlich Winterwandern? Reicht es schon, wenn man im Skiurlaub abends noch einen Spaziergang durchs Dorf macht oder steckt doch mehr dahinter?

In Albstadt auf der Schwäbischen Alb gibt es zwei Wintertraufgänge, die für ihre Premiumqualität und Erlebnisdichte vom Deutschen Wanderinstitut ausgezeichnet wurden. Der Premium-Winterwanderweg „Wintermärchen“ erzielte dabei stolze 87 von 100 möglichen Punkten und ist damit der schönste Winterwanderweg Deutschlands. Winterwandern ist in Albstadt nämlich mehr als Spazierengehen im Schnee. Der „Schneewalzer“ und das „Wintermärchen“ lassen Wanderer die Landschaft entlang der spektakulären Traufkante auf ganz neue Weise erleben. Und dabei folgen die Rundwege nicht einfach den regulären Sommerrouten. Im Winter überquert man verschneite Felder, schreitet über bizarre Wacholderheiden und erlangt völlig neue Perspektiven und Eindrücke, die im Sommer so nicht möglich sind. Die Ruhe und Einsamkeit abseits der Städte und Dörfer lassen den Schnee dabei noch ein kleines bisschen lauter unter den Schuhen knirschen.

Eine Wanderkarte braucht es nicht

Wandern ist hier einfach und spektakulär zugleich. Die Wege werden regelmäßig frisch gespurt und sind bestens ausgeschildert. Eine Wanderkarte braucht es nicht – verlaufen ist ausgeschlossen. Wanderer können sich ganz auf die verschneite Umgebung und die landschaftlichen Highlights konzentrieren. Und da gibt es viel zu entdecken: Am Zeller Horn gibt die steil abfallende Traufkante eine sagenhafte Aussicht auf die Burg Hohenzollern frei, die mit ihren spitzen Türmchen und Dächern in der klirrenden Kälte ein echtes Wintermärchen erzählt. Oder man steigt auf den 22 Meter hohen Raichberg-Turm, der den Blick über die Schwäbische Alb und bei klarer Fernsicht sogar bis zu den Schweizer Alpen und den Vogesen ermöglicht. Und wer zwischendurch kalte Füße bekommen sollte, kann sich bei einem der Traufgänge-Gastgeber stärken.

Beide Wege sind einwandfrei präpariert, normale Wanderschuhe oder Winterstiefel reichen aus. Dank der Verpflegung am Wegesrand und der guten Beschilderung können Rucksack und Landkarte zuhause bleiben. Premium-Winterwanderwege sind nur im Winter beschildert und werden ab einer Schneehöhe von 25 Zentimetern präpariert.

Der Traufgang „Wintermärchen“ erstreckt sich über 7,4 Kilometer und dauert etwa drei Stunden. Start und Ziel ist der Parkplatz Stocken Albstadt-Onstmettingen. Höhepunkte sind der Raichberg-Turm, die verschneiten Wacholderheiden sowie der einmalige Blick auf die Burg Hohenzollern.

Den „Schneewalzer“ tanzt man in drei Stunden und auf 5,2 Kilometern. Start und Ziel sind der Parkplatz Heersberg Albstadt-Burgfelden. Highlights sind der Aussichtspunkt Heersberg, die Traufkante, der Naturbereich Heersberg und das malerische Albdörfchen Burgfelden.

Übrigens: Albstadt bietet auch ein weitläufiges und reizvolles Skiloipennetz an. Die Strecken werden jeweils mittwochs und zum Wochenende gespurt, bei starken Schneefällen auch nach Bedarf. (kd)red

www.albweiss.de