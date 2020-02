StuttgartStuttgart im Schnee? Meistens genauso eine Utopie wie Stuttgart am Meer. Viel zu selten zeigt sich der Kessel weiß bepudert von seiner vielleicht romantischsten Seite. So wie „Stuttgart am Meer“ dem Element Wasser in den Sommermonaten im Stadtpalais einen Raum gibt, so schafft „Stuttgart im Schnee“ eine urbane Landschaft zum Rodeln und Spaß haben im Winter. Eine nachhaltige Metamorphose: „Stuttgart im Schnee“ wurde aus den Materialien von „Stuttgart am Meer“ gebaut – und setzt nun auch im Winter einen städtebaulichen Impuls, wie zur kalten Jahreszeit mehr Lebensqualität entstehen kann.

Größte Attraktion ist die fünfzehn Meter lange und fast zehn Meter breite Schlittenpiste, auf der mit dem eigenen Plastikschlitten oder einem Leihrodel die Stuttgarter Innenstadt zum Wintererlebnis wird. Den Schlittenhang hat das Studio Umschichten, das in den Wagenhallen beheimatet ist, mit einer urban-abstrakten Winterlandschaft rund um den frisch getauften Berggipfel Piz Palae in Szene gesetzt. Noch an zwei Freitagen lädt das StadtPalais im Rahmen von „Stuttgart im Schnee“ jeweils von 17 bis 22 Uhr zum „Schneerauschen“ bei Musik und Drinks ein. Am 14. Februar haben sich 0711 Entertainment angesagt, am 21. Februar das Team von Discoteca Synthetica.

Dazu hat das Museumsteam eine kleine Ausstellungsinstallation im Museumsgarten aufgebaut. Die Präsentation reflektiert die gewaltigen klimatischen Veränderungen unserer Zeit – die sich eben auch in der Landeshauptstadt bemerkbar werden. Dabei wirft sie einen Blick in die Vergangenheit und liefert anhand von Fotografien und Postkartenmotiven interessante, alltagshistorische Einblicke in die Freizeitaktivitäten, die früher im Winter möglich. Denn obwohl die Stadt durch ihre Hanglage schon immer prädestiniert für wilde Schlittenfahrten in den Kessel war, scheinen auch die Erinnerungen daran mit dem ausbleibendem Schneefall zu schwinden. Wer kann sich denn heute noch vorstellen, das auf dem Eckensee im oberen Schlossgarten Schlittschuh gefahren wurde? Die Installation zeigt anhand von Klimadaten der Universität Hohenheim die steigenden Temperaturen im Winter und verweist somit auf die Relevanz des Klimawandels als Herausforderung, der sich vor allem auch Städte in den kommenden Jahren annehmen müssen.

„Stuttgart im Schnee“ ist noch bis 29. Februar zu sehen. Schlitten können für 3 Euro im Museumsshop von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, ausgeliehen werden. Der Eintritt zur Ausstellung und in den Garten ist frei.red

www.stadtpalais-stuttgart.de