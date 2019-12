KleebronnAn 365 Tagen im Jahr hat das Wildtierparadies Tripsdrill geöffnet. An den drei noch ausstehenden Adventssonntagen gibt es bei der traditionellen Tierweihnacht in der Anlage zwischen Heilbronn und Stuttgart auch für die Vierbeiner wieder Geschenke. Auf die Besucher warten neben den über 50 Tierarten verschiedene Bastel- und Aktionsstände, eine Waldandacht, ein Weltrekordler am Akkordeon und der Nikolaus.

Die Tierweihnacht im Wildparadies ist seit Jahren ein winterlicher Veranstaltungshöhepunkt für Groß und Klein. An diesem Sonntag sowie am 15. und 22. Dezember wird jeweils ab 12 Uhr ein weihnachtliches Programm geboten: Kinder können an Aktionsständen originelle Geschenke basteln oder Kerzen ziehen. Zum Verweilen lädt die beheizte und weihnachtlich geschmückte Wildsau-Schenke ein – mit saisonalen Leckereien wie heißem Eintopf, Glühwein und Kinderpunsch. Draußen verbreiten lodernde Schwedenfeuer behagliche Wärme. Besinnlich wird es um 13.30 Uhr beim Waldgottesdienst. In der Wildsau-Schenke sorgt jeweils von 12 bis 16.30 Uhr mit Thomas Schmelzle der Weltrekordhalter im Dauer-Akkordeonspielen für musikalische Unterhaltung. Jeweils gegen 16.30 Uhr gibt es strahlende Kinderaugen beim Besuch vom Nikolaus in seiner Pferdekutsche, die bepackt ist mit Säcken voller Geschenke. In begehbaren Gehegen lässt sich zutrauliches Wild füttern und streicheln. An allen Wochenenden sowie in den Weihnachts- und Faschingsferien geben die Fütterungen bei Wolf, Bär, Luchs und Co, bei den Fischottern (jeweils außer freitags) sowie die Greifvogel-Flugvorführung einen spannenden Einblick in das Leben der Vierbeiner. Für noch mehr Abwechslung sorgen der große Abenteuerspielplatz und der Wald-Erlebnispfad. Kombinieren lässt sich der winterliche Besuch im Wildparadies mit einem Kurzurlaub im Natur-Resort Tripsdrill: 28 Baumhäuser bieten auch in der kalten Jahreszeit Hotelkomfort in luftigen Höhen – dank Fußbodenheizung ist es immer kuschelig warm. Die Baumhäuser sind auch im Winter täglich buchbar (außer am 24. und am 31. Dezember).

Das Wildparadies Tripsdrill ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt an Wochenenden und in den Ferien 11 Euro für Erwachsene und Jugendliche sowie 8 Euro für Kinder und Senioren. Ansonsten gilt ein Eintritt von 9/6,50 Euro. Die Tierweihnacht ist im Eintrittspreis enthalten. Die Parkplätze am Wildparadies sind frei. Das Mitbringen von Hunden ist nicht erlaubt.

www.tripsdrill.de