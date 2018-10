Anzeige

SindelfingenMancher bekommt eine stattliche Briefmarkensammlung vererbt. Doch was tun, wenn man die Leidenschaft fürs Sammeln nicht mitgeerbt hat? Wie viel mögen die gezackten Schätze wohl wert sein? Auf der Internationalen Briefmarken-Börse, die noch bis einschließlich Samstag in der Messe Sindelfingen stattfindet, begutachten unabhängige Experten kostenlos die philatelistischen Schätze.

Den Verkaufspreis einer Sammlung zu ermitteln, ist nicht einfach: „Wer eine Briefmarkensammlung geerbt und zum Hobby keinen Bezug hat, kann meist nicht einschätzen, ob die Schätze heute überhaupt etwas wert sind“, erklärt Philatelie-Experte Jan Billion und rät: „Eine Gelegenheit, sich kostenfrei von kompetenten Experten zum Wert einer Briefmarkensammlung beraten zu lassen, ist die Briefmarken-Börse.“

Die Messe gilt als führendes Branchentreffen in Deutschland. Im Kontext einer umfassenden Verkaufsofferte rund um die Philatelie bieten auch zahlreiche Arbeitsgemeinschaften und Verbände in zwei Kompetenzzentren Beratung an. Dass sich in Opas altem Album womöglich eine „Blaue Mauritius“ befindet, ist in der Regel aber unwahrscheinlich, so Billion. Trotzdem empfiehlt er grundsätzlich die Einschätzung durch einen Fachmann: „Es kommt immer wieder vor, dass unsere Experten in einem Album etwas außergewöhnlich Wertvolles entdecken.“ Ein weiterer Vorteil eines Besuchs in Sindelfingen: Wer sich nach der Bestimmung des Wertes für den Verkauf entscheidet, kann sich vor Ort bei den Händlern gleich ein Angebot machen lassen.

Weitere Höhepunkte der Messe sind der Salon „100 Jahre Tschechoslowakei-Philatelie“, die Ansichts- und Maximumkarten-Ausstellung WAKMA und der weltberühmte Hiroshima-Brief, der bei den Aufräumarbeiten anno 1945 nahezu unversehrt dort gefunden wurde. Als ein wichtiges Zeitzeugnis hat der Bund Deutscher Philatelisten diesen Brief erworben. „Auch mehr als 70 Jahre nach der Explosion ist der Brief immer noch radioaktiv verseucht“, erklärt Billion. „Unsere Besucher brauchen aber keine Angst zu haben: Eine Bleimanschette und Panzerglas schützen den Betrachter vor radioaktiver Strahlung, erlauben aber gleichzeitig einen Blick auf dieses einzigartige Zeitzeugnis.“

Die Internationale Briefmarken-Börse Sindelfingen ist an diesem Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Sowohl von der S-Bahnstation Stuttgart-Vaihingen als auch von der S-Bahnstation Goldberg fährt ein kostenloser Shuttlebus. (kd)red

www.briefmarken-messe.de