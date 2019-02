Anzeige

BernauMit einem außergewöhnlichen Event lockt der Wintersportort Bernau in den Schwarzwald: Noch bis zum 10. Februar steigt mit acht internationalen Bildhauerteams das 3. Schwarzwälder Schneeskulpturen-Festival. Eine spektakuläre Ski-Show mit Fackelabfahrtslauf und Feuerwerk rundet das Spektakel ab.

Erst sind es nur riesige Schneewürfel, einige Tage später sind daraus eine ägyptische Sphinx, eine Hexe mit Hexenkessel, ein Drachenbaby oder weißer Hai geworden: Acht Bildhauerteams gehen mit Spaten, Schaufeln und Schäleisen ans Werk, hauen, schmirgeln aus 3 x 3 x 3 Meter großen Schneeblöcken markante Kunstwerke heraus und verwandeln ein kleines Plateau mitten im Bernauer Skigebiet in eine große Freiluftwerkstatt. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 5000 Besuchern. Die Bildhauer kommen aus Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und den USA. Mit dabei sind auch zwei Bernauer Teams, denn der Ort ist bekannt für seine zahlreichen Künstlerwerkstätten. Für die Teilnehmer ist das Arbeiten mit Schnee eine besondere Herausforderung, denn anders als in der geschützten Werkstatt formen hier auch Kälte, Sonne und Wind die Skulpturen mit.

An diesem Samstag laden die Festivalmacher um 19 Uhr zu einer bunten Ski-Show mit Formationsfahren, Fackelabfahrtslauf, Pistenbully-Parade sowie einem großen Feuerwerk ein. Moderiert wird das Spektakel vom Schwarzwälder Schauspieler und Kabarettisten Fidelius Waldvogel alias Martin Wangler. Zum Finale am Sonntag zeigen die Bernauer neben Alphornblasen und Guggemusik beim „Historischen Skifahren“, wie sie auf Skiern von anno dazumal die Pisten hinunter wedeln.

Die Open-Air-Galerie der Schneekünstler liegt oberhalb des Bernauer Ortsteils Innerlehen auf einem Plateau und ist gut zu Fuß zu erreichen. Gearbeitet wird täglich bis 18 Uhr. An diesem Freitag und am Samstag sind die Künstler von 9 bis 18 Uhr am Werk, am Sonntag bis 14 Uhr. Auch in den Abendstunden lohnt sich ein Besuch, wenn die Skulpturen märchenhaft in rot, blau oder grün erstrahlen.

Der Eintritt zum Schneeskulpturen-Festival ist frei, der Besuch der Ski-Show kostet für Erwachsene 6 Euro. Es gibt ein kleines Festzelt mit Verköstigung. Die Skulpturen sind so lange zu sehen, wie es die Witterung erlaubt. (kd)red

www.schneeskulpturen-schwarzwald.de