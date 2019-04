LudwigsburgFrühlingshafte Atmosphäre und viele Aktionen rund ums Osterfest – noch bis einschließlich Ostermontag steht die „Frühlingserwachen“-Ausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg ganz im Zeichen von Ostereiern, -hasen und Co.

Die „Frühlingserwachen“-Ausstellung im Blühenden Barock bietet ihren Besuchern tolle frühlingshafte Figuren in einem einzigartigen Schlosspark und den Gang durch Deutschlands größte Ostereierallee. „Passend zum Osterfest backen wir gemeinsam mit den Besuchern Osterplätzchen “, erklärt Alisa Käfer vom Organisationsteam der Ausstellung. „Außerdem konnten wir noch einmal Hans Wagner, unseren Zuckerbäcker, engagieren. Er wird wieder live vor Ort leckere Zuckerhasen herstellen.“ Der Bäckermeister ist am Karsamstag von 13 bis 17 Uhr vor Ort und führt das alte Handwerk vor. Osterplätzchen backen können die Besucher noch bis Ostermontag täglich von 10 und 16 Uhr. „Gerade am Osterfest macht ein gemeinsames Backerlebnis Freude“, ist sich Alisa Käfer sicher. Für Kinder und deren Begleitung bietet sich außerdem ein Besuch des Märchengartens an, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Obendrein haben große und kleine Besucher an diesem Wochenende das letzte Mal die Möglichkeit mitzuhelfen, Deutschlands größte Ostereierallee noch größer zu machen. Noch bis einschließlich Ostermontag kann man täglich von 10 bis 16 Uhr entweder selbst mitgebrachte Eier verzieren oder bereits ausgeblasene Eier für 30 Cent je Stück zu verzieren. „Da kann der Pinsel geschwungen werden“, freut sich Organisator Stefan Hinner. Wer möchte, kann sein bemaltes Osterei vor Ort für die Ostereierallee spenden. Für jedes überlassene Eierkunstwerk spenden die Veranstalter 50 Cent für einen guten Zweck. Wer sein Ei lieber mit nach Hause nimmt und trotzdem spenden will, hat auch dazu die Möglichkeit. Die Spendensumme geht zu gleichen Teilen an die Herzenssache sowie die Aktion Helferherz.

Die Ausstellung „Frühlingserwachen“ inklusive Ostereierallee ist noch bis einschließlich 28. April zu sehen. Geöffnet täglich 9 bis 18 Uhr. Zu entrichten ist der normale Eintritt ins Blühende Barock: Erwachsene bezahlen 9 Euro, Kinder (4 bis 15 Jahre), Schüler und Studenten (mit gültigem Ausweis) 4,50 Euro. Kinder unter 4 Jahren sind frei. Familienkarten gibt es zu 17 und 25 Euro. Der Park ist täglich von 7.30 bis 20.30 Uhr geöffnet, der Märchengarten von 9 bis 18 Uhr. Das Mitbringen von Hunden ist erlaubt. Allerdings müssen die Vierbeiner an der kurzen Leine geführt werden. (kd)red

www.frühlingserwachen-ludwigsburg.de