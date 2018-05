Anzeige

GöppingenDiese hier beschriebene rund viereinhalbstündige Wanderung am Albtrauf im Kreis Göppingen bietet zahlreiche schöne Ausblicke auf das Albvorland, das Filstal und den Schurwald sowie bis zum Stuttgarter Fernsehturm. Gestartet wird in Schlat, bekannt durch sein Apfelfest (6. Auflage am 30. September 2018). Parkplätze gibt es unterhalb der Kirche, an der Hauptstraße. Von hier am Gasthaus Lamm vorbei, rechts die Bachstraße abwärts, gerade durch die Fuchseckstraße, dem blauen Dreieck folgend vorbei an den Baumschulen auf geteertem Sträßchen und entlang den Obstbaumwiesen zum Wald.

Bis auf 780 Meter Höhe

Im Wald aufwärts, später durch einen Hohlweg vorbei am Wasserbehälter zum Fuchseckhof, den wir nach 2,5 Kilometern erreichen. Gerade aufwärts am oberen Wasserbehälter vorbei zum „Buchhalde-Weg“. Gerade weiter in Kehren stetig aufwärts zum Aussichtspunkt am Fuchseck, auf 762 Metern Höhe. Auf einer hier 2008 errichteten Schautafel mit Panoramabild sind alle Orte und Berge beschrieben, von Donzdorf im Osten über die Filstal¬orte im Norden bis Ebersbach im Westen. Herausragend: Die Dreikaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen. Hier kann man sich sattsehen!

Dem roten Dreieck folgend geht es weiter durch den Wald zum Rottelstein, mit 780 Metern der höchste Punkt dieser Wanderung. Von hier hat man ebenfalls einen schönen Ausblick, und zwar zum Sielenwang,Kornberg und Boßler sowie zur Teck, zum Turmberg, zum Aichelberg und auf die dem Albtrauf vorgelagerten Dörfer.

Weiter geht es dann auf dem breiten Waldweg bis zum Waldrand, dann links am Waldrand entlang, der roten Raute folgend, in Richtung Nordalb. Auf einem Fahrweg nach circa 350 Metern im spitzen Winkel links vorbei an Wochenendgrundstücken und hin zum Wald.

Achtung! Wenn der Weg wieder eben geht, zweigt nach links ein schmaler Pfad abwärts durch eine Klinge zu einem geschotterten Sträßchen ab, auf welchem man circa einem Kilometer nach rechts geht. Um auf die andere Talseite zu gelangen, geht man das geteerte Sträßchen nach links abwärts zur Landstraße zwischen Schlat und Reichenbach im Täle, mit einem Rundblick zu Kreuzberg, Hausener Felsen und Weigoldsberg.

Weite Sicht ins Filstal

Die Landstraße geht man circa 100 Meter nach links entlang, dann rechts des geteerten Fahrweges über das Brücklein des Fischbachs aufwärts zum Rundwanderweg am Wasserberg. Diesem folgt man halbrechts aufwärts. Beim Zusammentreffen mit dem Fahrsträßchen führt links die Alte Steige aufwärts zur Spielwiese auf dem Wasserberg und weiter mit dem roten Dreieck links dem Sträßchen entlang zum Wasserberghaus auf rund 700 Metern Höhe, mit weiter Sicht ins Filstal und zu den Dreikaiserbergen.

Rückweg: Vom Wasserberghaus dem blauen Dreieck abwärts folgend, teils über Stufen und in Kehren dem Schild „Schlat“ folgend, am Weidezaun entlang, später nach rechts, bei den Obstbaumwiesen abwärts nach Schlat, wo man nach links über die Heiligenbergstraße und Schulstraße den Ausgangspunkt erreicht.lkrgp/jp

Strecke, Zeit und Karte

Circa 14 Kilometer, circa 460 Höhenmeter, Gehzeit circa 4,5 Stunden.

Wasserberghaus: Ganzjährig geöffnet, außer dienstags und mittwochs. Übernachtung im 2-, 4-, 5-Bett-Zimmer 22,50 Euro, inklusive Frühstück. www.wasserberghaus.de

Empfohlen: Wanderkarte Geislingen Blaubeuren, 1:35 000, Preis: 5,20 Euro, Landesamt für Geoinformation, Internet: www.lgl-bw.de (LGL-Shop).

Aus www.landkreis-goeppingen.de (Freizeit&Tourismus, Wandern).