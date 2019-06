StuttgartDie 10. Auflage des Vegan Street Day in Stuttgart bekommt ein „s“ und heißt diesmal „Vegan Street Days“ (VSD). Denn zum ersten Mal geht das große Straßenfest am Pfingstwochenende über zwei volle Tage, nämlich an diesem Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Pfingstsonntag von 11 bis 19 Uhr.

„Über die Jahre haben viele Leute immer wieder angeregt, den VSD auf zwei Tage auszuweiten“, erklärt Achim Stammberger vom Organisationsteam. „Schon weil unser Einzugsgebiet sehr groß ist – nämlich bundesweit, aus der Schweiz, Österreich, Elsass und den Niederlande – und viele deshalb eine lange Anreise haben.“ Auf dem Stuttgarter Marktplatz, wo der VSD bis 2017 immer stattfand, war das wegen des Wochenmarkts am Samstag nicht möglich. Seit 2018 steigt der VSD nun im Europaviertel: „Dort geht das und nun werden wir das bei unserer 10. Veranstaltung mal testen“, sagt Stammberger.

Die VSD-Organisatoren wollen zeigen, dass ein veganes Leben gar nicht so kompliziert sein muss wie es sich vielleicht anhört. Hierzu können sich auf dem VSD alle Interessierten über die vegane Lebensweise informieren, vegan schlemmen und ein buntes Unterhaltungsprogramm erleben. Rund 80 Verkaufs- und Informationsstände bieten eine große Auswahl rein pflanzlicher Speisen und anderer Produkte sowie viele Tipps und Informationen zur tierfreundlichsten Lebensweise. Neben Bio-Lebensmitteln und Rohkost gibt es auch fair gehandelte vegane Kleidung, tierfreie Schuhe, tierversuchsfreie Kosmetik, Accessoires und Haushaltsartikel. An den Infoständen zahlreicher Tierrechtsgruppen können sich die Besucher zudem über deren Arbeit informieren. Traditionell kochen die beliebten veganen Köche Björn Moschinski und Timo Franke gemeinsam in einer Kochshow einfache und leckere Gerichte. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem Daniel Hughes und Band, Adrian Winkler und Yasi Hofer. Neben weiteren Programmhighlights wird Jürgen Foß, Gründer von Animal Rights Watch und Mitbegründer des Lebenshofs „Land der Tiere“, Einblicke in die Tierindustrie und das Leben auf Lebenshöfen geben. Für kleine Besucher gibt es wie immer einen großen Kinderbereich mit Hüpfburgen, Fahrzeugparcours, Lese-, Schmink- und Bastelangeboten. Gefeiert wird vom Pariser Platz über die Lissabonner Straße bis zum Stockholmer Platz.

Übrigens: Am Pfingstmontag schließt sich im Alten Feuerwehrhaus von 11 bis 16 Uhr der 3. Stuttgarter Tierrechtstag an, bei dem bekannte Aktivisten Einblicke in die Facetten der Tierrechtsarbeit geben.

www.vegan-street-day.de