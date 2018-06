Anzeige

LichtensteinKunst in der Provinz ist von diesem Freitag bis zum Sonntag bei der Aktion „Kunst im Tuffsteinkeller“ im Lichtensteiner Ortsteil Honau, rund 60 Kilometer von Esslingen am Albtrauf gelegen, angesagt. Bereits zum vierten Mal öffnen dabei insgesamt neun Tuffsteinkeller, die teils in privater und teils in öffentlichem Besitz sind, ihre Türen. Erstmals ist auch die Olgahöhle, immerhin die größte Kalktuffhöhle Deutschlands, mit dabei.

„Das macht die Ausstellung 2018 zu einem ganz besonderen Event“, sagt Jutta Kraak, die seit der Premiere 2010 für die Organisation von „Kunst im Tuffsteinkeller“ verantwortlich ist. In der 1874 entdeckten Höhle sind zwei Lichtkünstler am Werk, die bizarre Gesteinsformen, mächtige Moostuffklotze und Kalktuffkalotten in Szene setzen. Kuratiert wird die Ausstellung 2018 von Brigitte Braun und Betina Panek. Die beiden Lokalmatadorinnen aus Reutlingen und Tübingen stellten die ausstellenden Künstler vor das Motto „Ortsbezug“. „Das bedeutet für uns die Auseinandersetzung mit dem, was außer- und oberhalb der Keller zu finden ist“, so die beiden Kuratorinnen. Und so richten die neun professionell Kunstschaffenden aus dem Großraum Stuttgart ihren Blick auf die wechselvolle Geschichte des Ortes Honau, aber auch auf seine Gegenwart. „Das Wasser spielt eine große Rolle“ verrät Kraak. Immerhin entspringt mit der Echaz unweit des Ortes einer der Zuflüsse des Neckars. Aber auch die jüngere Ortsgeschichte wird gewürdigt, zum Beispiel mit der Installation „Schutzraum“ der Tübingerin Hanna Smitmans: Wurde doch der kleine, heute grade mal etwas über 1000 Einwohner zählende Ort im Zweiten Weltkrieg flächendeckend bombardiert, da dort die Firma Bosch eine Außenproduktion hatte. „Damals haben die Einwohner in den Kellern gelebt“, erzählt Kraak.

Apropos Einwohner – die sind dieses Wochenende fast allesamt am Start um den Besuchern, rund 1000 werden zu dem nur alle zwei Jahre stattfindenden Event erwartet, ihren Aufenthalt am Albtrauf mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten so angenehm wie möglich zu gestalten.

Eröffnet wird die Ausstellung an diesem Freitag (19.30 Uhr) im evangelischen Gemeindehaus. Die Keller sind heute von 20 bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12/8 Euro (Familienkarte 24 Euro), Kinder bis 16 Jahre sind frei. Enthalten sind neben den Kellern, der Eintritt ins Hauffmuseum, in die Olgahöhle, ins Rathaus und ins Freibad Honau – letzteres verfügt ebenfalls über einen Keller, in dem ein Künstler sein Werk zeigt. Kostenlose Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Karten gibt es an sechs Kassen auf der rund einen Kilometer langen Strecke zwischen den Kellern im Ort.

www.kunst-im-tuffsteinkeller.de