Das Duo Sienna ist für diesen Samstag in der Göppinger EWS-Arena und für Sonntag in der Stuttgarter Porsche-Arena angekündigt. Foto: Schwäbischer Turnerbund

Göppingen/Stuttgart15 Stationen, 21 Shows: Die zum Jahreswechsel schon traditionelle Turngala des Badischen und Schwäbischen Turnerbunds hat sich im Laufe der Jahre zu einem wahren Zuschauermagnet entwickelt. Nach dem ausverkauften Auftakt in Villingen-Schwenningen vor zwei Wochen steigt an diesem Samstag in Göppingen (EWS-Arena) und am Sonntag in Stuttgart (Porsche-Arena, je 14.30 und 18.30 Uhr) das Tour-Finale.

Akrobatik, Artistik und Ästhetik von Spitzenturnern und -turnerinnen werden geboten. Dass die einzelnen Shows der Turngala immer gut besucht sind, das liegt aber auch am Rahmenprogramm, nämlich dem Kinderturnen der lokalen und regionalen Vereine. So treten in Göppingen auch junge Turner und Turnerinnen des TSV Heiningen und des TV Uhingen auf sowie in Stuttgart junge Akteure der Vereine Spvgg Rommelshausen, TV Uhingen, TV Sersheim, TSV Hüttlingen, TSV Neuhausen und VfL Stuttgart. Die Turngala dauert circa 2 bis 2,5 Stunden. Eintrittspreise: Erwachsene 20 bis 32 Euro, Kinder, 6 bis 14 Jahre, 15 bis 24 Euro.

www.turngala.de