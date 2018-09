Anzeige

Münzen und Co

StuttgartAn diesem Samstag (10 bis 17 Uhr) und am Sonntag (10 bis 16 Uhr) öffnet die Stuttgarter Münzenmesse in der Schleyerhalle ihre Tore. Rund 100 Münzenhändler aus aller Welt präsentieren auf der renommierte Fachmesse ihre Schätze von antiken bis zu modernen Münzen, Medaillen, Papier-, Primitiv- und Notgeld sowie historische Wertpapiere, Telefonkarten, numismatisches Zubehör und entsprechende Fachliteratur. Auch Vertreter der baden-württembergischen Münzstätten aus Stuttgart und Karlsruhe sind vor Ort. Der Eintritt kostet 6/4 Euro.

www.worldmoneyfair.de

Fest mit Gewieher

SindelfingenRund 80 Reitergruppen und Gespanne bestreiten am Sonntag den traditionellen Pferdeumzug durch die Innenstadt. Auch Trachtengruppen, Voltige-Gruppen, Ponys, Esel, Ziegen, alte Traktoren und Oldtimer sowie Musikkapellen haben sich angesagt. Der Festzug startet um 13.30 Uhr in der Seestraße. Im Sommerhofenpark findet von 14 bis 17 Uhr ein Kinder- und Familienfest zum Weltkindertag statt und die Feuerwehr Sindelfingen lädt zum Tag der offenen Tür auf dem Vorplatz der Feuerwache ein (10.30 bis 17.30 Uhr). Auch die Geschäfte der Innenstadt haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

www.sindelfingen.de

Drachen am Himmel

GrabenstettenDer Flugplatz Grabenstetten wird an diesem Wochenende zum Treffpunkt für Freunde des Windes. Beim Drachenfest der Fliegergruppe Grabenstetten und der Flugtechnischen Arbeitsgemeinschaft Esslingen sind schnelle Lenkdrachen, riesige Kastendrachen sowie spektakuläre Großdrachen in Form von Comicfiguren, Tieren oder fabelhafter Wesen zu sehen. Besucher können auch eigene Drachen steigen lassen. Am Flugsimulator besteht die Gelegenheit, das Segelfliegen oder das Modellfliegen auszuprobieren. Beginn ist am Samstag um 13 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. Parkflächen sind in unmittelbarer Nähe vorhanden.

Alblinsen und mehr

BeurenWer alte Obst-, Gemüse- oder Getreidesorten wiederentdecken will, ist am Sonntag (11 bis 17 Uhr) beim Markt der „Arche des Geschmacks“ im Freilichtmuseum Beuren gut aufgehoben. Die Liste der Raritäten und Passagiere der Slow Food Arche des Geschmacks kann sich sehen lassen: Unter anderem spielen Alblinse, Albschnecken, Filder-Spitzkraut, Luikenapfel und Stuttgarter Geißhirtle die Hauptrollen. Die Marktbeschicker stammen aus der Region sowie von der Schwäbischen Alb, vom Bodensee und aus dem Odenwald. Mit großem Begleitprogramm. Eintritt 7/3,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren sind frei.

www.freilichtmuseum-beuren.de

Rund ums kühle Nass

Friedrichshafen„Volle Kraft voraus“ heißt es von morgen bis zum 30. September auf der 57. Interboot in der Messe. Rund 500 Unternehmen, Verbände und Organisationen zeigen die ganze Bandbreite des Wassersports am Bodensee: Von A wie Ausbildung bis Z wie Zubehör präsentiert die internationale Wassersport Ausstellung das gesamte Alphabet rund ums Hobby im kühlen Nass. Die Interboot ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 12/10 Euro, eine Familienkarte 28 Euro. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren bezahlen 5 Euro. red

www.interboot.de