Für Leseratten

Stuttgart Die Kinder- und Jugendbuchwochen im Treffpunkt Rotebühlplatz sind das größte Literaturfestival für den Nachwuchs in der Region. Noch bis zum 23. Februar gibt es täglich Schüler- und Kindergartenveranstaltungen, Lesungen mit renommierten Autoren, Kindertheater und Konzerte, Bilderbuchkino und Bastelnachmittage für die Kleinsten, Kunstwerkstätten und Workshops. Die Buchausstellung präsentiert über 70 deutschsprachige Kinder- und Jugendbuchverlage. Geöffnet von Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.kinder-jugendbuchwochen.de

Für Trendsetter

StuttgartBereits zum siebten Mal verwandelte sich das Wizeman-Areal noch bis einschließlich Sonntag in eine hippe Shoppingmeile fernab des Mainstreams. Über 120 Künstler und Manufakturen präsentieren beim Kunst- und Designmarkt ihre kreativen Highlights aus den Bereichen Mode, Schmuck, Lifestyle, Accessoires, Kunst, Grafik, Fotografie, Produkt- und Möbeldesign. Geöffnet an diesem Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.

www.kunst-designmarkt.de

Für Schrägton-Fans

Schwäbisch GmündZwei Tage steht Schwäbisch Gmünd an diesem Samstag und am Sonntag wieder ganz im Zeichen der Schrägtonmusik. 20 Guggenkapellen mit rund 800 Musikerinnen und Musikern aus der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein und Deutschland haben sich angesagt, erwartet werden Zehntausende Besucher aus der ganzen Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland. Das Festival der schrägen Töne beginnt am Samstag um 11 Uhr mit dem Umzug am Bockstorplatz. Ab 18 Uhr finden auf dem Oberen Marktplatz, dem Johannisplatz und in der Ledergasse die Monsterkonzerte statt. Am Sonntag (ab 11 Uhr) treiben die Guggen an der Sporthalle in der Katharinenstraße ihr Unwesen.

www.gmender-fasnet.de

Für Kunstliebhaber

KarlsruheTraditionell eröffnet die „art Karlsruhe“ das Kunstmesse-Jahr in Deutschland und spannt als Messe für Klassische Moderne und Gegenwartskunst den Bogen über 120 Jahre künstlerisches Schaffen. Die „art“ zeigt noch bis einschließlich Sonntag auf der Messer Rheinstetten das komplette Spektrum der Kunst des 20. Jahrhunderts, flankiert von jüngsten Werken frisch aus den Ateliers der Künstler. Geöffnet täglich von 11 bis 19 Uhr. Eine Tageskarte kostet 23/19 Euro.(kd)red

www.art-karlsruhe.de