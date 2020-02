Für Historiker

StuttgartDie Geschichte des Kunstmuseums Stuttgart im Nationalsozialismus ist weitgehend unbekannt. Die städtische Kunstsammlung wurde 1924 mit der Schenkung der Gemäldesammlung des Grafen Silvio della Valle di Casanova gegründet. Aber erst die Nationalsozialisten legten mit ihrer Kunst- und Kulturpolitik die Grundsteine für das heutige Museum. Die Ausstellung „Der Traum von einem Museum schwäbischer Kunst“ thematisiert noch bis zum 1. Juni ein lange verdrängtes Kapitel Stuttgarter Museumsgeschichte. In acht Räumen wird die Geschichte mit zahlreichen Kunstwerken aus der Sammlung dargestellt, die bisher noch nie gezeigt worden sind. Auch eine Präsentation ausgewählter Provenienzforschungsergebnisse und der bisherigen Restitutionsfälle im Kunstmuseum Stuttgart werden gezeigt. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 21 Uhr. Eintritt 6/4 Euro.

www.kunstmuseum-stuttgart.de

Für Pferdefans

LeonbergNoch bis einschließlich Dienstag steht die Stadt Leonberg wieder im Zeichen ihres traditionellen Pferdemarkts. Zum Programm der 329. Auflage gehören unter anderem das Schaureiten morgen ab 14 Uhr, am Sonntag die Kleinpferdeprämierung a (ab 11.15 Uhr), der Rathaussturm mit großem Guggenmusiktreffen (ab 11.11 Uhr), der verkaufsoffene Sonntag (13 bis 18 Uhr) sowie die hippologische Fachtagung am Montag (ab 9.30 Uhr). Höhepunkt und Haupttag ist der Dienstag mit Pferdehandel, Pferdeschau, Gespannwettbewerb (ab 9 Uhr) dem Krämermarkt (9 bis 18 Uhr. Höhepunkt und zugleich Abschluss ist der Festumzug am Dienstag (14 Uhr). Der Leonberger Umzug ist eine gelungene Mischung aus landwirtschaftlichen Brauchtumsbeiträgen, prachtvollen Pferdegespannen, Vereinsbeiträgen mit einfallsreichen Festwagen und fantasievollen Fußgruppen sowie Faschingsgruppen aus der Region und aus Oberschwaben. Der Vergnügungspark ist an allen Tagen bis 20 Uhr geöffnet.

www.leonberg.de

Für Genießer

Esslingen Edle Tropfen stehen an diesem Samstag und Sonntag bei der „WEINverliebt“-Messe im Neckarforum im Mittelpunkt. Besucher können exklusive Winzerweine entdecken und probieren sowie sich von Winzerpartnern und Weinexperten umfassend beraten lassen. Angesagt haben sich sowohl engagierte Jungwinzer als auch Traditionswinzer und internationale Winzergrößen. Auch einige Feinkost-Aussteller sind vor Ort. Geöffnet an beiden Tagen von 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro (inklusive Proben, Wasser und Brot). Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten freien Eintritt.(kd)red

www.vicampo.de