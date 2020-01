Informationen gibt es auf der Horizon in Hülle und Fülle. Foto: oh

Für Puppenspieler

StuttgartDas internationale Figurentheaterfestival Baden-Württemberg, das in zweijährigem Rhythmus eine handverlesene Auswahl der derzeit besten und interessantesten Produktionen für Erwachsene und Kinder zeigt, läuft noch bis einschließlich 9. Februar. Als städteübergreifende Großveranstaltung gehört die Imaginale zu den größten deutschen Figurentheaterfestivals. In Stuttgart werden unter anderem das FITZ! Zentrum für Figurentheater in der Eberhardstraße, die Wagenhalle und das Landesmuseum bespielt.

www.imaginale.net

Für Abiturienten

StuttgartDie Schleyerhalle rückt an diesem Samstag und am Sonntag, jeweils von 10 bis 16 Uhr, in den Fokus für alle, die bald Abi machen oder selbiges schon in der Tasche haben. Die Horizon-Messe ist das zentrale Event für Studien- und Berufsorientierung nach dem Abitur in Baden-Württemberg und perfekt zugeschnitten auf Schüler und Absolventen der gymnasialen Oberstufe. Hochschulen, Unternehmen und Organisationen aus der Region und dem ganzen Bundesgebiet stellen sich vor. Dazu gibt es Expertentalks und Vorträge zu Themen wie Studienfinanzierung, Stipendien, Freiwilligendiensten oder Dualem Studium präsentiert. Neben dem Thema Studieren im Ausland stehen Auslands-Praktika, Work&Travel, Au-pair und Freiwilligendienste im Fokus. Eintritt frei.

www.messe-horizon.de

Für Hästräger

Bad DitzenbachDie Gosbacher Fasnet wird von den zwei Großveranstaltungen Nachtumzug und Faschingssonntagsumzug dominiert – und an diesem Samstag feiert eine davon auch noch Jubiläum. Bereits zum 25. Mal schlängelt sich ab 18 Uhr der große Nachtumzug durch die Ortsmitte des Bad Ditzenbacher Stadtteils Gosbach. Rund 3000 Häs- und Maskenträger werden erwartet. Zur Einstimmung ist ab 17 Uhr ein großes Monsterkonzert der Guggenmusiker in der südlichen Ortsmitte angesetzt.

www.breithutgilde.de

Für Vererber

Bad BollIm Alten Schulhaus ist noch bis zum 26. Februar die Ausstellung „Was bleibt.“ zu sehen. Es geht ums Schenken, Vererben und Stiften – aber auch ganz unterschiedliche Lebensgeschichten werden dokumentiert. Dazu gibt es zahlreiche Vorträge wie „Erben und Vererben. Erbrecht und Testamentsgestaltung“ (6. Februar) zum Thema. Besuchen kann man die Ausstellung während den Öffnungszeiten der Bücherei. Dienstag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr. (kd)red

www.was-bleibt.de