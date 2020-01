Für Filmkids

StuttgartBei den Stuttgarter Kinderfilmtagen dreht sich noch bis einschließlich Sonntag alles um nationale und internationale Filmproduktionen. Die Stuttgarter Kinderfilmtage gibt es seit 1986 und werden von der Volkshochschule Stuttgart, der Evangelisches Medienhaus GmbH und dem Stadtmedienzentrum Stuttgart organisiert. Im Vordergrund steht die Filmpräsentation im Erlebnisraum Kino. Begleitende medienpädagogische und kreative Mitmachaktionen sowie Treffen mit Filmschaffenden schaffen spannende Lernräume. Die Filme sind hauptsächlich für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren geeignet. Zum Abschluss steigt am Sonntag von 12.30 bis 16.30 Uhr ein Familientag im Treffpunkt Rotebühlplatz mit Workshops und spannenden Aktionen (Eintritt frei).

www.stuttgarter-kinderfilmtage.de

Für Schnapsnasen

StuttgartZum sechsten Mal verwandelt sich an diesem Freitag, Samstag und Sonntag die Phoenixhalle des Römerkastells zum Eldorado für Spirituosen-Liebhaber. Auf der „0711 Spirits“ präsentieren über 80 Aussteller ihre feines Angebot an Whisky, Rum, Gin, Wodka, Bränden, Wein, Bier und non-alkoholischen Produkten. Geöffnet am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro und beinhaltet ein Spirituosenglas und mehrere kostenlose Proben. Wasser wird zur Verfügung gestellt. Zutritt zur Messe nur für Personen ab 18 Jahre.

www.0711spirits.de

Für Viertelesschlotzer

Kernen im RemstalAn diesem Samstag (14 bis 21 Uhr) und am Sonntag (11 bis 19 Uhr) lädt der „WinterWeinweg“ rund um die Yburg in Stetten Viertelesschlotzer zum dritten Mal zum Spaziergang an der frischen Luft ein. An vier Genussstationen entlang der Weinberge laden elf Wengerter und vier Gastronomen zum Genuss ihrer edlen Tropfen und kulinarischen Köstlichkeiten ein. Guggenmusik-Gruppen sorgen an beiden Tagen für musikalische Umrahmung. Feuerkörbe, Flammschalen und Leuchtkörper schaffen ein ganz besonderes Ambiente.

www.kernen.de

Für Hästräger

UlmDer Ulmzug, der große Narrensprung in Ulm, steigt an diesem Sonntag. Mit rund 6000 Hästrägern und Musikern aus dem schwäbisch-alemannischen Raum, der Schweiz, Lichtenstein und Österreich sowie über 10 000 Zuschauern am Straßenrand, ist er der Höhepunkt in der Ulmer Fasnacht. Der Ulmzug startet um 13.13 Uhr hinter dem Ulmer Münster und schlängelt sich durch die Altstadt bis zum Münsterplatz. Eine Festplakette für 3 Euro gibt es an den Einlasskontrollen oder bei den mobilen Verkäuferteams.(kd)red

www.narrenzunft-ulm.de