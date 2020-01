Für Kunstsinnige

StuttgartAn diesem Samstag und am Sonntag geht die arte-sono in eine neue Runde. Die Interdisziplinäre Messe für musische und bildende Künste in Stuttgart bietet Künstlern überwiegend aus der Region Stuttgart im SI-Centrum ein kostenloses Präsentationsforum und dient als Kontaktbörse für Kunstschaffende mit dem kunstinteressierten Publikum. Geöffnet jeweils von 11 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

www.arte-sono.de

Für Heiratswillige

StuttgartDie etwas andere Hochzeitsmesse „Fest versprochen“ feiert an diesem Samstag und Sonntag in den Wagenhallen ihr fünfjähriges Jubiläum. Zu den etwa 100 Ausstellern gehören Caterer und kleine Foodtrucks, kleine Braut- und Festmodenausstatter sowie Künstler, Stylisten, Vermieter von originellen Fahrzeugen, Festplaner, Grafiker und Vermieter von Locations. Geöffnet am Samstag von 11 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro.

www.fest-versprochen.de

Für Umzugsgänger

WolfschlugenBereits zum 16. Mal treiben die „Guggamusigg Hexenbusters“ an diesem Samstag bei ihrem Nachtumzug ihr Unwesen. Fast 40 Gruppen und über 900 Narren haben sich angekündigt. Vor dem Umzug heizen zwei Musikgruppen am Wolfschlugener Rathaus ab 18 Uhr ein. Um 19.01 Uhr startet dort der Umzug, der an der Turn- und Festhalle endet, wo im Anschluss die große Hallenparty mit der Partyband „Alles Roger?!“ steigt. Umzugsbesucher werden um eine Spende von 1 Euro gebeten, Eintritt zur Hallenparty ab 18 Jahren für 5,99 Euro.

www.hexenbusters.de

Für Picasso-Fans

NürtingenDie Stadt behält das Konzept, zwei Künstler in einer Ausstellung miteinander zu verbinden, bei: Die Sonderausstellung in der Kreuzkirche mit Pablo Picasso und Otmar Alt widmet sich noch bis zum 23. Februar erneut zwei Künstlerpersönlichkeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die aber mit ihrer Kunst Seelen bewegen und Zeichen setzen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag, täglich von 12 bis 18 Uhr. Eintritt 6/3 Euro.

www.nuertingen.de

Für Skispringer

Titisee-NeustadtDie Weltelite der Skispringer ist noch bis Sonntag auf der Hochfirstschanze zu Gast. Den Einzelwettbewerben am Samstag (Stadionöffnung ab 12.30 Uhr, Springen ab 16 Uhr) und Sonntag (Stadionöffnung ab 11.30 Uhr, Springen ab 15.15 Uhr) gehen die Qualifikationssprünge am Freitag (ab 14 Uhr) voraus. Tickets 31/21 Euro. Qualifikation 12/6 Euro. (kd)red

www.weltcupskispringen.com