Für Reiselustige

Leinfelden-EchterdingenVon diesem Samstag bis zum 19. Januar dreht sich bei der CMT auf der Landesmesse beim Flughafen wieder alles um Urlaub, Reisen, Camping und Caravaning. Bei internationaler Folklore, kulinarischen Köstlichkeiten und unterhaltsamen Shows kann man sich Tipps für die nächsten Ferien holen oder einfach das Urlaubsfeeling genießen. Obendrein werden insgesamt rund 1000 Caravans und Reisemobile präsentiert. Dazu findet man das passende Zubehör für Camping und Caravaning sowie umfassende Informationen über Campingplätze. Geöffnet ist die CMT täglich von 10 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte kostet 15/13 Euro (inkl. VVS).

www.messe-stuttgart.de/cmt

Für Modellautofans

Insel MainauSeit Jahrzehnten erzählen SIKU-Modellfahrzeuge immer neue spannende Geschichten und regen die Fantasie beim Spielen im Kinderzimmer an. Die Ausstellungsräume des Barockschlosses auf der Insel Mainau im Bodensee laden noch bis zum 9. Februar zum Spielen, Ausprobieren und interaktiv erleben ein: Mit den aktuellen SIKU-Spielfahrzeugen der gesamten SIKU-WORLD, allen SIKU RC-Traktoren, SIKU RC-Baggern und SIKU RC-Trucks darf auf den verschiedensten dafür eingerichteten Flächen gespielt werden. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets für die Insel Mainau kosten 10,50/6,50 Euro.

www.mainau.de

Für Narren

Göppingen/DonzdorfFür die Narren wird es langsam ernst: Die Göppinger Narren starten an diesem Samstag mit ihrem großen Nachtnarrensprung in ihre Kampagne. Der Umzug startet an diesem Samstag um 16 Uhr vom Schlossplatz über die Kirch-, Schul- und Grabenstraße zum Marktplatz. Auf dem Marktplatz steigt im Anschluss eine große Narrenparty. Weiter geht es am Sonntag mit dem 32. Donzdorfer Narrensprung rund ums Schloss. Los geht es um 13 Uhr mit dem traditionellen Narrenbaumstellen, um 14 Uhr startet der Umzug (Eintritt 3 Euro).

www.goeppinger-fasnet.de

www.donzdorfer-fleckle.de

Für Pferdeliebhaber

Ellwangen Der Kalte Markt ist ein traditioneller Pferdemarkt in Ellwangen, die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1353. Von diesem Sonntag bis zum 15. Januar treffen sich wieder Pferdezüchter, Bauern, Pferdeliebhaber und Reiter. Die Besucher können Pferdeshows bestaunen oder sich über Reit- und Pferdebedarf informieren. Mit Pferdeprämierung, Gespannvorführungen sowie großem Umzug durch die Innenstadt am Montag, Gesundheits- und Seniorentag im Technikzelt (Dienstag) und Krämermarkt am Mittwoch.(kd)red

www.ellwangen.de