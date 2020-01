Für echte Schwaben

EsslingenIm Neckarforum steigt an diesem Samstag eine echte Schwabensause – die „ SchwabenNacht“ präsentiert einen hochkarätig besetzten, schwäbischen Mixabend der Extraklasse. Das Line-Up kann sich sehen lassen: Dabei sind die Kächeles, Leibssle, der Link Michel, Frl. Wommy Wonder und Wolfgang Heyer. Sie geben Einblicke in ihre Bühnenprogramme geben und zeigen wie vielfältig der schwäbische Dialekt sein kann. Los geht es um 20 Uhr, Karten ab 29,90 Euro.

www.schwabensause.de

Für Kaspar und Co.

WaldenbuchKaspar, Melchior und Balthasar, die drei Weisen aus dem Morgenland, stehen im Mittelpunkt des Familientags am Dreikönigsfest, an diesem Montag von 11 bis 17 Uhr im Museum der Alltagskultur. Neben den königlichen Gästen warten im Schloss Waldenbuch auch einige festliche, kreative und lustige Angebote auf Kinder und Erwachsene. Höhepunkt ist der Auftritt der Waldenbucher Sternsinger gegen 15.30 Uhr. In der Ausstellung „Adieu Plastiktüte!“ finden Führungen statt und in der Upcycling-Werkstatt werden neue Aktionen zur Sonderausstellung angeboten. Erstmals gibt es in der „Dürnitz“, der historischen Gewölbehalle des Schlosses, eine Eisstockschieß-Bahn. Der Eintritt ist frei, für einige Aktionen wird ein geringem Kostenbeitrag fällig.

www.museum-der-alltagskultur.de

Für Design-Fans

StuttgartAn diesem Freitag und am Samstag bietet der vitra. by storeS in der Charlottenstraße die Möglichkeit die Fertigung eines der ikonischsten Vitra Originale – dem Lounge Chair von Ray und Charles Eames – live zu erleben. Im Zentrum des „Mobilen Lounge Chair Ateliers“ steht eine offene Werkstatt, die spannende Einblicke ermöglicht: von der Verwendung der Materialien über einzelne Fertigungsschritte bis hin zur Langlebigkeit und Nachhaltigkeit dieses Entwurfs. Mit dem Sessel aus dem Jahr 1956 setzten Charles und Ray Eames neue Maßstäbe in Sachen Design und Komfort. Mit diesen Voraussetzungen avancierte der Lounge Chair zu einem der bekanntesten Entwürfe der beiden und wurde zu einem Klassiker der modernen Möbelgeschichte. Vitra ist der einzige offiziell legitimierte Hersteller ihrer Produkte für Europa und den Mittleren Osten.

www.store-S.de

Für Partygänger

ReutlingenNachtschwärmer haben an diesem Sonntag die Qual der Wahl: Ab 20 Uhr locken in der gesamten Innenstadt zahlreiche Partys, viel Livemusik und besondere Specials in 18 Locations. Der Eintritt in die meisten Locations (außer den Klubs) ist frei.(kd)red

www.party-reutlingen.de