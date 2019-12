Session im Vier Peh

EsslingenAn diesem Samstag finden sich wieder zahlreiche Musiker aus der Region zur traditionellen „Wintersession-Band“ auf der Bühne des Vier Peh in der Flandernstraße zusammen und präsentieren, in wechselnder Besetzung, ein vielfältiges Programm aus fünf Jahrzehnten Musikgeschichte. Das Repertoire beinhaltet Songs der Beatles, von Eric Clapton, Jimmy Hendrix, Prince, Sting, John Mayer, Steve Ray Vaughan, Michael Jakson, Beth Hart, Ed Sheeran, Metallica und vielen mehr, die mit Spielfreude und Raum für Improvisation interpretiert werden. Beginn ist gegen 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, es geht ein Musikerhut herum.

www.4peh.de

Für Fußball-Fans

SindelfingenDie Sindelfinger Hallenfußball-Gala im Glaspalast gehört zu den größten Hallenfußballturnieren für Amateurmannschaften in Deutschland. Rund 200 Vereinsmannschaften nehmen in der Vor- und Hauptrunde bis zum 12. Januar teil. Die Rahmenbedingungen der von den Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen ausgerichteten Veranstaltung entsprechen Bundesligaturnieren mit Großspielfeld, Rundum-Bande sowie Kunstrasen mit Granulatfüllung. Von diesem Samstag bis zum 30. Dezember wird das Vorturnier mit Teams von der Kreisliga bis zur Verbandsliga ausgespielt. Das Hauptturnier mit Teams bis zur Regionalliga wird vom 10. bis zum 12. Januar ausgespielt. Tageskarte ab 5 Euro.

www.hallenfussballgala.de

Grandiose Show

StuttgartDer Cirque du Soleil ist erstmals mit seiner gefeierten Produktion „Corteo“ auf große Arena-Tour. Noch bis einschließlich Sonntag ist die einzigartige, heitere Prozession von Clowns und Akrobaten in der Inszenierung von Daniele Finzi Pasca in der Porsche-Arena zu sehen. Corteo, was auf Italienisch „Festzug“ bedeutet, bezeichnet eine fröhliche Prozession, eine festliche Parade, die sich in der Fantasie eines Clowns abspielt. Insgesamt agieren 51 Akrobaten, Musiker, Sänger und Schauspieler aus aller Welt. Tickets ab 59,95 Euro.

www.cirquedusoleil.com

Für Newcomer

NürtingenDer Nachwuchs rockt an diesem Freitag und am Samstag den Club Kuckucksei. Die Musikschule Metronom aus Nürtingen/Großbettlingen und das Kuckucksei präsentieren an zwei Tagen 6 Nachwuchsbands, wobei die jüngsten Musiker gerade einmal 9 und 10 Lenze auf ihrem Buckel haben. Einlass zum Newcomer-Festival ist an beiden Tagen ab 18.30 Uhr, gerockt wird ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten. (kd)red

www.club-kuckucksei.de