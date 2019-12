Kein Mainstream

StuttgartMehr als 100 Künstler, Gestalter, Handwerker, Kreative und kleine Manufakturen haben sich an diesem Samstag und am Sonntag zum KunstKaufHaus in den Wagenhallen angekündigt. Das ultimative Winter-Weihnachts-Shoppingevent lockt auf über 1500 Quadratmetern wieder mit schönen Dingen, exquisitem Design, allerlei Schnickschnack, frischen Beats und kulinarischen Köstlichkeiten abseits des Mainstreams. Mit Leseecke mit mehr als 1000 Bilder- und Kinderbüchern zum Schmökern & Mitnehmen, Sonderflächen für Start-up-Labels und einem kostenlosen Fotoshooting für Kids. Für die Beats sorgt am Samstag (ab 16.30 Uhr) unter anderem die beiden Stuttgarter Singer und Songwriter Micha Schlüter & Florijan van der Holz im Kleinen Raum. Geöffnet am Samstag von 15 bis 22 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.

www.wagenhallen.de

Kunst im Rathaus

EsslingenNoch bis einschließlich Sonntag lockt der 34. Esslinger Kunstmarkt ins Alte Rathaus. Wer Lust hat, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen, hat dazu auch die Gelegenheit. Die Künstlerinnen und Künstler sind täglich anwesend. Geöffnet an diesem Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Kleine Steine

NürtingenDer LEGO-Stein wird 70 – Grund genug für eine weitere sehenswerte Ausstellung „Grenzenlose Möglichkeiten mit LEGO – Eine Ausstellung zum Staunen und Spielen“ der Ulmer Klötzlebauer im Nürtinger Stadtmuseum. Was für unendliche Möglichkeiten der kleine Stein bietet, Objekte zu konstruieren, Ideen eine Form zu geben oder einfach zu spielen, ist das Anliegen der Ulmer Klötzlebauer. Viele Modelle sind Einzelanfertigungen, sogenannte MOCs („My Own Creation“), die in stundenlanger Arbeit ausgetüftelt wurden. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 1. März. Geöffnet Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Eintritt 2,50/1,50 Euro, Familien 6 Euro.

www.stadtmuseum-nuertingen.de

Feines Line-Up

Leinfelden-EchterdingenBereits zum 13. Mal lädt das Stuttgart Electronic Music Festival, kurz SEMF oder größte Indoor-Event Süddeutschlands, an diesem Samstag (ab 20 Uhr) Fans aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland in die Messehallen am Stuttgarter Flughafen, um mit einer Riege an internationalen Top Acts und aufregenden Newcomern gemeinsam zu feiern. Das Line-Up, angeführt von Sven Väth, kann sich mit insgesamt 39 Künstlern die auf 5 Floors 12 Stunden lang zeigen, was sie können, wieder sehen lassen. Tickets an der Tageskasse sind für 70 Euro zu erstehen. (kd)red

www.semf.net