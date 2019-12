Für Cineasten

StuttgartDie 25. Filmschau Baden-Württemberg präsentiert noch bis einschließlich Sonntag die Werke der besten Regisseure, Schauspieler und Produzenten aus ganz Deutschland. Das Metropolkino bietet mit der zentralen Lage am Schlossplatz und seiner schönen Architektur einen perfekten Schauplatz mitten in Stuttgart. Gezeigt werden aktuelle Filmproduktionen aus den Bereichen Spielfilm, Kurzspielfilm, Dokumentar- und Animationsfilm.

www.filmschaubw.de

Für Zirkus-Fans

StuttgartArtisten aus aller Welt verzaubern noch bis einschließlich 6. Januar 2020 beim Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen mit ihren faszinierenden Darbietungen. Mit 200 Mitarbeitern ist der Stuttgarter Zirkus der größte Weihnachtszirkus der Welt und zeitgleich „Das Festival aller Zirkusfestivals“ – denn die bunte Artistenschar rekrutiert sich ausschließlich aus den Gewinnern und preisgekrönten Acts der größten Zirkusfestivals der Welt wie Monte Carlo oder Girona. Zu sehen ist unter anderem Florian Richter mit der größten ungarischen Post mit 20 Pferden oder die spektakuläre Hochseilnummer der Werner Guerrero Gruppe. Karten ab 24 Euro.

www.weltweihnachtscircus.de

Für Leckermäuler

TübingenNoch bis einschließlich Sonntag lockt das Internationales Schokoladenfestival ChocolArt in die Universitätsstadt. Rund 100 namhafte Chocolatiers aus aller Herren Länder präsentieren ihr Bestes auf dem Schokoladenmarkt in der historischen Altstadt. Besucher erwartet Schokoerlebnisse aus zart schmelzenden Träumen und ein umfangreiches kulturelles Begleitprogramm, bei dem sich natürlich auch alles rund um das Produkt aus der Kakaobohne dreht. An diesem Samstag locken die Einzelhändler in der Altstadt bis 22 Uhr zusätzliche zur langen Schoko-Einkaufsnacht. Geöffnet an diesem Freitag von 10 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.chocolart.de

Für Steinesammler

AlbstadtÜber 60 hochkarätige Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren auf der Internationalen Mineralien-, Fossilien-, Schmuck- und Edelsteinbörse in der Zollern-Alb-Halle im Stadtteil Tailfingen ihre edelsten Schmuckstücke, faszinierende Mineralien und Fossilien sowie glänzende Edelsteine. Nicht nur ausländische Fundstücke werden ausgestellt – auch zahlreiche heimische Sammler zeigen ihre selbst gefundenen und präparierten Prunkstücke. Geöffnet an diesem Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.kd

www.albstadt-tourismus.de