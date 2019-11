Keine Massenware

StuttgartAlle Jahre wieder heißt es: Willkommen bei der Schönen Bescherung, dem Markt für stilvolle Weihnachten. Die sechste Ausgabe der Design-Weihnachtsmesse steigt an diesem Samstag und am Sonntag in der Phoenixhalle des Römerkastells und lädt alle designaffinen Besucher zum ultimativen Geschenke-Shopping ein. Über 120 Manufakturen aus den Bereichen Mode- und Wohnaccessoires, Papeterie, Kids Design, kulinarische Spezialitäten und Spirituosen haben sich mit ihren Produkten fernab der Massenware angesagt. Geöffnet am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10/8 Euro, mit Kinderbetreuung.

www.schoene-bescherung.info

Alte Postkarten

KorntalDie Stuttgarter Ansichtskartenbörse ist eine der größten Messen für historische Ansichtskarten in Deutschland. Über 60 Aussteller aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, England, Israel, Holland, Dänemark, Belgien, Italien, der Tschechischen Republik, Litauen und weiteren Ländern bieten an diesem Sonntag von 9 bis 15 Uhr in der Stadthalle Korntal ein umfangreiches Angebot an Belegen, alten Aktien, Notgeld, Heiligenbildchen, Sammelbildern, alten Rechnungen, alten Prospekten, Reklamemarken und andere Papierraritäten.

www.ansichtskartenmesse-stuttgart.de

Das Maß der Dinge

LudwigsburgAn diesem Samstag steigt in der MHP Arena der Jahreshöhepunkt für Deutschlands beste Turnteams. Die vier bestplatzierten Bundesliga-Mannschaften der Frauen und Männer kämpfen dabei um den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters. Dabei sind die Frauen des MTV Stuttgart als Titelverteidiger wieder einmal das Maß der Dinge, bei den Männern ist der im Vorjahr entthronte Titelverteidiger KTV Straubenhardt auf Revanche aus. Unter anderem haben sich die deutschen Spitzenturnerinnen Kim Bui und Elisabeth Seitz angesagt. Los geht es an diesem Samstag ab 13.30 Uhr. Tickets ab 25 Euro.

www.deutsche-turnliga.de

Deko und mehr

LudwigsburgRund 75 Aussteller haben sich an diesem Wochenende beim Designmarkt „Handmade Love X-Mas Edition“ in der Musikhalle Ludwigsburg angesagt. Ihr Angebot reicht von Vintage-Schmuck und Babybekleidung über trendige T-Shirts, lustige Postkarten und dekorative Plakate bis hin zu leckeren Aufstrichen und fruchtigen Likören. Hier gibt es von ausgefallenen Dekostücken über praktische Helferlein und Gaumenfreuden an einzigartigen Geschenkideen alles, was das Handmade-Herz begehrt. Geöffnet an diesem Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. 5 Euro Eintritt, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

www.handmadelove.de

Kunst im Keller

WaiblingenDie weihnachtliche Verkaufsausstellung „Art-Verwandt“ lockt von diesem Samstag bis zum 16. Dezember in den historischen Schlosskeller unter dem Rathaus. Angeboten werden künstlerische, liebevoll handgefertigte und ausgefallene Arbeiten. Am 8. Dezember wechseln die Aussteller. Geöffnet täglich von 12 bis 20.30 Uhr, mittwochs und samstags von 10 bis 20.30 Uhr.(kd)red

www.art-verwandt-rems-murr.de