Schmuck und Deko

EsslingenBereits zum achten Mal lädt Gaiser und Fieber, Glasmalerei und Glasgestaltung, an diesem Wochenende zum Adventsmarkt in die Betriebsräume in der Martinsstraße ein. Geboten wird unter anderem handgemachter Schmuck, Gewürze und Tees, Leckereien aus dem Schokoparadies und weihnachtliche Deko. Besonderes Highlight ist die Krippe aus Schablonenpapier des Künstlers Sergio Abajur, die bis zum 6. Januar 2020 besichtigt werden kann. Geöffnet am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eintritt 1 Euro zugunsten des Mütterzentrums Esslingen. An beiden Tagen findet um 14 Uhr eine Führung durch die historischen Werkshallen statt.

www.gaiserundfieber.de

Für Gin Tonic-Fans

StuttgartDas Gin Tonic-Festival „Gin A Fair Winter Garden“ geht an diesem Wochenende in seine fünfte Runde. „Im Wizemann“ weihen Hersteller Besucher in die Geheimnisse ein und stehen für allerlei Fragen Verfügung. Erwartet werden rund 40 Aussteller – darunter internationale Vertreter wie Sipsmith, Tanqueray, LAW-Ibiza Gin sowie regionale Manufakturen wie The Duke, Heimat Gin und natürlich Monkey 47. Mit Rahmenprogramm und Foodtrucks. Die „Gin A Fair Winter Garden“ hat an diesem Freitag von 17 bis 23 Uhr und am Samstag von 15 bis 23 Uhr geöffnet. Zutritt ab 18 Jahren. Tickets online ab 18 Euro.

www.ginafair.com

Backen im Museum

WaldenbuchDie Weihnachtsbäckerei steht im Mittelpunkt des Familientags an diesem Sonntag, ab 11 Uhr, im Schloss Waldenbuch. Traditionell stimmt das Museum der Alltagskultur am letzten Sonntag im November mit vorweihnachtlichen Angeboten bei freiem Eintritt auf die Adventszeit ein. In der Backwerksatt können Kinder jeden Alters selbst gebackene Weihnachtsmänner und Weihnachtsbäume fantasievoll verzieren. Und in der Kreativ-Werkstatt werden die ersten Weihnachtsgeschenke gebastelt. Wer neugierig ist auf die neue Sonderausstellung „Adieu Plastiktüte!“, kann an kostenfreien Führungen teilnehmen.

www.museum-der-alltagskultur.de

Zum letzten Mal

TübingenNoch bis zum 27. November geht das Filmfest „FrauenWelten“ zum letzten Mal in Tübingen und Rottenburg über die Bühne – ab 2020 wird es in Berlin stattfinden. Die Abschiedsvorstellung des Terre des Femmes-Filmfestes verspricht spannende, bewegende Filme und Auseinandersetzungen mit packenden Themen und faszinierende Gäste. Insgesamt werden 25 Filme aus über 25 Ländern gezeigt. Die Filme bieten, wie in den vergangenen 18 Jahren, eindrucksvolle Einblicke in andere Lebenswelten von Frauen weltweit und stellen Kämpferinnen für Menschen- und Frauenrechte vor.

www.frauenrechte.de/filmfest

Große Bücherschau

KarlsruheDie 37. Karlsruher Bücherschau präsentiert noch bis zum 1. Dezember im Regierungspräsidium Karlsruhe rund 20 000 Bücher aus 300 Verlagen. Gastland ist Island. Wie immer mit vielfältigem Rahmenprogramm mit Autorenlesungen und Workshops. Geöffnet täglich von 10 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 10 Uhr. Eintritt 2/1 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. (kd)red

www.buecherschau.de