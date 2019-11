Für Leseratten

StuttgartNoch bis zum 1. Dezember finden die 69. Stuttgarter Buchwochen im Haus der Wirtschaft statt. Wie immer mit großer Buchausstellung, das Gastland ist in diesem Jahr Island . 150 Veranstaltungen bilden ein attraktives Rahmenprogramm: Autoren, Politiker oder Schauspieler stellen ihre Bücher vor, es finden Lesungen, Vorträge und Workshops für Kinder und Erwachsene statt. Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag 10 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr. Am letzten Tag der Buchwochen, dem 1. Dezember, ist die Ausstellung nur bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Ausstellung kostet 2/1 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre und Schulklassen haben generell freien Eintritt. Außerdem ist täglich ab 18 Uhr der Eintritt in die Ausstellung für Besucher aller Altersgruppen frei.

www.buchwochen.de

Nachts im Museum

Böblingen/SindelfingenUnter dem Motto „Eine Nacht – Zwei Städte – Siebzehn Räume“ steigt an diesem Samstag in Böblingen und Sindelfingen von 18 bis 24 Uhr die 18. Lange Nacht der Museen – wie immer umrahmt von hochkarätigen kulturellen Unterhaltungsprogrammen und viel Livemusik. Der Eintritt ist auch im 18. Jahr frei. Zwischen den beiden Städten gibt es einen kostenlosen Bus-Pendelverkehr, der im 30-Minuten-Takt fährt.

www.boeblingen.de

Für Spaziergänger

StuttgartZum zweiten Mal verwandelt sich die Wilhelma bis einschließlich 6. Januar 2020 täglich von 17 bis 22 Uhr in den Christmas Garden. Millionen Lichter machen den historischen Teil der Wilhelma zu einem Weihnachtswunderland. Der nicht geführte Rundweg ist vorgegeben und circa zwei Kilometer lang. Je nach Verweildauer und Pausen dauert er etwa 45 Minuten bis 1,5 Stunden. Der Rundweg im Christmas Garden ist barrierefrei. Alle Tierhäuser sind abends geschlossen. Tickets kosten ab 17/14,50 Euro, Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind frei. Ein Familienticket für bis zu fünf Personen ist ab 47 Euro zu erstehen. Der Einlass für Besucher ist pro Stunde limitiert.

www.christmas-garden.de

Für Pferdefreunde

StuttgartNoch bis einschließlich Sonntag trifft sich bei den „Stuttgart German Master“ in der Schleyerhalle die Weltelite des Pferdesports. Auch die 35. Auflage des weltbesten Hallenturniers punktet mit einem attraktiven Mix zwischen hochkarätigem Sport und attraktivem Schauprogramm. Sportliches Highlight ist das Weltcup-Springen um den „Großen Preis von Stuttgart“ am Sonntag ab 15 Uhr. Tageskarte ab 8 Euro.

www.stuttgart-german-masters.de

Für Kunsthandwerker

FellbachÜber 180 Aussteller bieten an diesem Wochenende auf dem Freizeit-, Kunst- und Gewerbemarkt wieder ein ausgefallenes, abwechslungsreiches und interessantes Potpourri in der Schwabenlandhalle an. Mitten im Geschehen sind wieder allerlei Vorführungen wie Filzen, Drechseln, Hobeln, Buchbinde-Arbeiten, Schmuckherstellung oder Krippenbau zu sehen. Geöffnet diesen Samstag von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erwachsener sind frei.(kd)red

www.freizeit-kunstmaerkte.de