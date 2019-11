Für Motocrosser

Stuttgart Wenn die Motocross-Saison vorüber ist, kämpft die Elite im deutschen und internationalen Motocross Sport beim ADAC Supercross Stuttgart um die Indoor-Krone. Dafür wird die Schleyer-Halle komplett auf den Kopf gestellt. Gefüllt mit 2000 Kubikmeter Lehmerde verwandelt sich die Halle in eine spektakuläre und anspruchsvolle Rennstrecke. Sprunghügel, enge Kurven und kurze Distanzen fordern von den Fahrern alles ab. Den krönenden Abschluss bilden an jedem Veranstaltungstag die Freestyler mit ihrer spektakulären Flugshow. Los geht es an diesem Freitag ab 20 Uhr, Hallenöffnung ab 18.30 Uhr. Am Samstag öffnet die Halle um 17 Uhr, das erste Rennen startet um 18.30 Uhr. Tickets ab 35 Euro.

www.supercross-stuttgart.de

Für Vierteleschlotzer

EsslingenDie icampo WEINverliebt Esslingen steigt an diesem Samstag und Sonntag im Neckarforum. Auf der Wein-Probier-Messe werden ausgezeichnete deutsche und internationale Weine präsentiert. Food-Stände sorgen für das leibliche Wohl, entspannte Musik für Atmosphäre und gemütliche Sitzgelegenheiten für geselligen Austausch. Im Ticketpreis sind neben der Weinverkostung auch Wasser- und Brotservice enthalten. Karten kosten 15 Euro. Geöffnet am Samstag von 13 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

www.eventbrite.de

Für Marktgänger

LudwigsburgDer Duft von Striezeln und Marzipan lassen beim Winterzauber auf Schloss Monrepos noch bis einschließlich Sonntag weihnachtliche Stimmung aufkommen – ebenso wie außergewöhnliche Geschenkideen wie Designerschuhe, Weihnachtsdeko, Silberwaren, winterliche Floristik sowie Windlichter und mehr. Erstmals können Besucher auch selbst Holzelemente mit der Kettensäge bearbeiten. Mit Kinderbetreuung. Geöffnet ist der Winterzauber an diesem Freitag und am Samstag von 11 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 9 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

www.winterzauber-messe.de

Für Livemusik-Fans

LudwigsburgAn diesem Samstag steigt die 27. Live-Nacht in den angesagtesten Lokalen der Stadt. Unter dem Motto „Eine Stadt – eine Nacht – überall Livemusik“ gibt es ab 21 Uhr in 13 Locations was auf die Ohren. Die Bandbreite reicht von Rock und Pop über Rockabilly und Reggae bis hin zu Merengue und Salsa. Eintrittsbändchen gibt es in allen teilnehmenden Lokalen, sie kosten an den Abendkassen 12 Euro.

www.live-nacht-ludwigsburg.de

Für Trendsetter

Tübingen Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Fashion, Design, Upcycling & Genuss haben sich an diesem Samstag und am Sonntag auf dem „Stilwild-Markt“ in der Hermann-Hepper-Halle angesagt. Der kleine aber feine integrierte Street-Food-Market lädt zu einer Shopping-Pause nach der Sause. Über 100 Hersteller, Händler, Jungdesigner und kleine Labels aus ganz Deutschland präsentieren ihre Produkte und Neuheiten fernab von Massenware. Geöffnet an diesem Samstag und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder unter 12 Jahren sind frei.(kd)red

www.stilwild.de