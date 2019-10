Für Trendsetter

StuttgartDie internationale Designmesse Blickfang wartet an diesem Wochenende mit Neuentdeckungen aus ganz Europa, neuen Locations und neuen Inspirationen auf. In der Landeshauptstadt findet die Blickfang – bedingt durch die Renovierung der Liederhalle – dieses Mal in gleich zwei neuen Locations statt: In den Wagenhallen und im Wizemann. Zwischen den beiden Standorten fährt ein kostenloses Busshuttle im 15-Minuten-Takt. Wie immer bietet die Blickfang ein breites Angebot individueller Möbel, Mode, Schmuck und Wohnaccessoires abseits der großen Einkaufsstraßen und Möbelhäuser. Geöffnet ist die Blickfang an diesem Samstag von 11 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Tickets kosten 12,50/9 Euro und sind für beide Locations gültig.

www.blickfang.com

Für Schiller-Fans

Marbach am Neckar Am 10. November 1759 wurde Friedrich Schiller in Marbach am Neckar geboren. Rund um seinen Jahrestag feiert die Stadt mit der Schillerwoche ihren Sohn. Bräuche, wie das Läuten der Schillerglocke Concordia, der Blumengruß der Grundschüler am Schillerdenkmal oder die szenisch-musikalische Huldigung vor dem Geburtshaus haben teils eine über 100 Jahre alte Tradition. Kulturelle Veranstaltungen von Lesungen über Musik bis hin zum Poetry-Slam bilden ein hochkarätiges Programm. Eröffnet wird die Schillerwoche an diesem Samstag um 19.30 Uhr mit einer Lesung sowie einer Weinverkostung in Schillers Geburtshaus.

www.schillerstadt-marbach.de

Für Marktgänger

Kirchheim unter TeckMit dem Gallusmarkt findet an diesem Montag einer der ältesten Krämermärkte des Landes statt. Über 100 Markthändler haben sich mit Mode, Utensilien für den Haushalt, Schmuck und mehr zwischen 8 und 18 Uhr angesagt. Seit vielen Jahren laden die Kirchheimer Einzelhändler am Vortag des Gallusmarktes von 12.30 bis 17.30 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Bereits an diesem Samstag lockt der Vergnügungspark auf dem Ziegelwasen mit vielen Fahrgeschäften. Geöffnet ist der Vergnügungspark am Samstag von 13 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr und am Montag von 13 bis 22 Uhr.

Für Martins-Freunde

WaiblingenDer Martinimarkt läutet an diesem Sonntag von 11 bis 18.30 Uhr in Waiblingen traditionell die Vorweihnachtszeit ein. Knapp 100 Marktbeschicker präsentieren handwerkliche Produkte, Geschenkideen, Deko, kulinarische Spezialitäten und Haushaltsgegenstände. Im Schlosskeller kann bereits ab Samstag (12 bis 18 Uhr) die Truckmodellshow der IG Rems-Murr bestaunt werden (am Sonntag von 11 bis 18 Uhr). Vom Park & Ride Parkplatz an der Rundsporthalle verkehrt am Sonntag ein kostenloser Shuttlebus.

www.waiblingen.de

Für Dampfbahner

Hülben Der Hülbener Modellbahnclub präsentiert an diesem Samstag und Sonntag in der Rietenlauhalle seine im zweijährigen Turnus stattfindende große Modellbahn-Ausstellung. Insgesamt sind 14 Anlagen in diversen Spurgrößen – von ganz klein bis ganz groß – zu besichtigen. Als Gastaussteller haben sich die Nürtinger Eisenbahnfreunde angesagt. Geöffnet an diesem Samstag von 13 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.(kd)