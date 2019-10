Gelber Klassiker

StuttgartDer Klassiker unter den Stuttgarter Straßenbahnen, der Gelenktriebwagen GT4, wird 60 Jahre alt und die Geburtstagsfeier steigt an diesem Wochenende im Straßenbahnmuseum (Veielbrunnenweg 3). Neben der Sonderausstellung im Museum werden zum Jubiläum Gastfahrzeuge aus anderen Städten erwartet. Den vierachsige Gelenktriebwagen GT 4 wurde von der Maschinenfabrik Esslingen speziell für Stuttgart entwickelt und zwischen 1959 und 1965 ausgeliefert. Der gelbe Klassiker prägte über Jahrzehnte hinweg das Bild der Landeshauptstadt. Als Höhepunkt findet am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr ein GT 4-Korso um das Straßenbahnmuseum statt. Gefeiert wird am Samstag und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 5/3,50 Euro.

www.shb-ev.info

Für Nachtschwärmer

WaiblingenDie Live-Nacht in Waiblingen geht an diesem Samstag in ihre zehnte Runde. Der Startschuss für die Bands fällt um 21 Uhr. Gespielt wird in den meisten Lokalen bis 1 Uhr. Freuen können sich Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den Locations bis weit nach Mitternacht für echte Partystimmung sorgen. Eintrittsbändchen gibt es in den der acht teilnehmenden Locations, sie kosten an der Abendkasse 12 Euro.

www.wn.live-nacht.de

Für Markensammler

SindelfingenDas Herz der Briefmarkenwelt schlägt noch bis einschließlich Samstag auf der Internationalen Briefmarken-Börse in der Sindelfinger Messehalle. Die Börse ist ein Spitzentermin der gesamten Branche in Deutschland, sie bietet Sammlern, Neu- und Wiedereinsteigern ein reiches Angebot rund um das „zackige“ Hobby – für jedes Sammelthema und für jeden Kontostand. Beratung, fachlicher Austausch oder die Schätzung eines alten Albums: Die Experten vor Ort stehen kostenlos für das Publikum bereit. Geöffnet an diesem Freitag von 10 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Eintritt frei. Kostenloses Busshuttle ab der S-Bahnstation Goldberg .

www.briefmarken-messe.de

Für Kunstliebhaber

NürtingenAn diesem Sonntag lohnt der Besuch in Nürtingen in doppelter Hinsicht: Zum einen haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem locken bereits zum 31. Mal die Kunsttage als kreatives Highlight zum Sonntagsbummel durch die Neckarstadt: Kunst in Schaufenstern und Geschäften – die ganze Stadt ist eine Galerie. Am Samstag und am Sonntag öffnet in der Kreuzkirche zwischen 11 und 18 Uhr obendrein ein Kunsthandwerkermarkt seine Tore. Die Nürtinger Kunsttage enden am 3. November.

www.werbering-nuertingen.de

Für Gänse-Fans

BacknangIn der Backnanger Stadthistorie hat der Backnanger Gänsekrieg einen ganz besonderen Ehrenplatz. Anfang des 17. Jahrhunderts setzte die gesamte weibliche Einwohnerschaft durch, dass die Gänsehaltung innerhalb der Stadtmauern wieder erlaubt wurde. An dieses Ereignis – den Backnanger Gänsekrieg mit seinen unerschrockenen Frauen – erinnert an diesem Sonntag der Backnanger Gänsemarkt zum 32. Mal. Über 100 geöffnete Geschäfte laden ab 13 Uhr zum Shoppen und Flanieren ein. (kd)red

www.stadtmarketing-backnang.de