Für Trendsetter

StuttgartWer sich für neue Trends aus den Bereichen Mode, Lifestyle und Design interessiert, sollte sich den 6. Kunst- und Designmarkt im Wizemann an diesem Freitag und am Samstag nicht entgehen lassen. Auf über 2500 Quadratmetern präsentieren sich rund 120 junge Designer, Künstler und Labels der deutschen und internationalen Kreativszene. Der Markt bietet auch Accessoires, Kunst, Grafik, Fotografie, Produkt- und Möbeldesign. Geöffnet an diesem Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.

www.imwizemann.de

Für helle Geister

Waiblingen„Waiblingen leuchtet“ ist dieses Jahr ins große Abschlusswochenende der Remstal-Gartenschau eingebettet. An diesem Samstag ab 19 Uhr wird die Innenstadt in ein farbiges Lichtermeer getaucht – Feuershows, Kerzenschein und Lichtinstallationen setzen die historischen Fachwerkhäuser in Szene und sorgen im Zusammenspiel mit farbigen Wasserelementen für eine ganz besondere Atmosphäre. Die Innenstadtgeschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet und bieten ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Obendrein sind Inszenierungen und Darbietungen von Tänzern und Musikern und ein großes Abschlussfeuerwerk um 23 Uhr angekündigt. Der Eintritt ist frei.

www.remstal.de

Für Steineklopfer

FellbachSchätze der Erde stehen bei 49. Herbstbörse für Mineralien, Fossilien, Edelsteine, Schmuck und Zubehör an diesem Wochenende in der Schwabenlandhalle Fellbach im Fokus. Das Verhältnis von Schmuck und Edelsteinen zu Mineralien und Fossilien ist ausgewogen, sodass Experten ebenso auf ihre Kosten kommen wie Familien und Besucher, die einfach nur mal schauen wollen. Mit Vorträgen und Kinderaktionen wie Glücksrad und Edelsteinsieben. Geöffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt 5/4 Euro, Familienkarte 12 Euro. Kinder unter 10 Jahre sind frei.

www.mineralien-fossilien-stuttgart.de

Für Kraut-Liebhaber

Leinfelden-EchterdingenBei Blasmusik und Krautgerichten, Krautwetthobeln und Spitzkrautstemmen lassen sich Jahr für Jahr mehr als 40 000 Besucher von der besonderen Krautfest-Atmosphäre begeistern. Die 41. Auflage des Filderkrautfests wird am Samstag um 14 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Es folgen zwei Tage voller kulinarischer Genüsse und Unterhaltung auf Plätzen und Straßen, in Gaststätten, Scheunen, Hallen und Lauben. Die „Spitzkraut-Classics“ am Sonntag begeistert insbesondere Liebhaber von Oldtimern. Am Freitag ist lange Einkaufsnacht von 18 bis 22 Uhr.

www.filderkrautfest.dem

Für Marktgänger

Bad UrachMarktbesucher können am Wochenende bei Schlossmarkt anhand von rund 30 Ständen die Pilgerreise des Grafen Eberhard im Bart im Jahr 1468 kulinarisch und kunsthandwerklich nacherleben – mit Schäfereiprodukten von der Schwäbischen Alb, Zirbenholz und Mineralien aus den Alpen, Speck aus Südtirol, venezianischen Gläsern oder orientalischen Köstlichkeiten. Geöffnet am Samstag und am Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 2/1 Euro.(kd)red

www.schloss-urach.de