Azteken im Fokus

StuttgartDie Große Landesausstellung „Azteken“ – anlässlich des 500. Jahrestags der Landung des spanischen Eroberers Hernán Cortés im Golf von Mexiko – bietet von diesem Samstag bis zum 3. Mai 2020 im Lindenmuseum einen neuen, vertiefenden Blick auf die Kultur der Azteken. Präsentiert werden rund 150 hochkarätige Leihgaben aus mexikanischen und europäischen Museen. Herausragend sind zwei von weltweit nur noch vier erhaltenen Federschilde der Azteken sowie eine Grünsteinfigur. Geöffnet Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt in die Landesausstellung kostet 12/10 Euro. Ein Ticket für die Dauerausstellung ist für 4/3 Euro zu erstehen. Kinder bis 12 Jahre sind jeweils frei. Ein Kombiticket kostet 14/12 Euro.

www.lindenmuseum.de

Erntedank im Herbst

FellbachDer Fellbacher Herbst ist eines der bekanntesten Erntedank-, Heimat- und Weinfeste in Süddeutschland. Kulinarische Spezialitäten und musikalische Leckerbissen laden von diesem Freitag bis einschließlich Montag zum 72. Mal zum Verweilen und gemütlichen Flanieren durch die herbstlich geschmückte Stadt ein. Der große Festzug startet am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr haben die Geschäfte in der autofreien Innenstadt geöffnet und um 21 Uhr wird das Feuerwerk gezündet.

www.fellbach.de

Richtig dicke Dinger

LudwigsburgAn diesem Sonntag geht es ab 13.30 Uhr bei Europameisterschaft im Kürbiswiegen im Rahmen der Kürbisausstellung im Blühenden Barock wieder um richtig dicke Dinger. Zu knacken ist der aktuelle Weltrekord von 1190,5 Kilogramm, den der Belgier Mathias Willemijns hält. Danach werden die drei schwersten Kürbisse Europas bis zum Ende der Kürbisausstellung am 3. November präsentiert. Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 9 bis 20.30 Uhr. Es gelten die regulären Eintrittspreise ins Blühende Barock (9/4,50 Euro). Kinder bis 3 Jahre sind frei.

www.kuerbisausstellung-ludwigsburg.de

Kunst mit Säge

Dettingen an der ErmsAn diesem Wochenende verwandelt sich der Marktplatz beim großen Kunsthandwerkermarkt wieder zu einem kulturellen und kulinarischen Schauplatz. Die Marktteilnehmer eröffnen den Besuchern ein vielseitiges Sortiment von Gartenkeramik und Gefilztem über Designerschmuck und Edelstahlbilder bis zu Windrädern. Als neue Attraktion in diesem Jahr sind Vorführungen eines Kettensägenschnitzers angekündigt. Geöffnet an diesem Samstag von 13 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

www.dettingen-erms.de

Erlebnis im Kloster

LorchUnter dem Motto „Über Grenzen hinweg“ öffnen an diesem Sonntag zum Erlebnistag im Kloster wieder zahlreiche mittelalterliche und barocke Klöster der Staatlichen Schlösser und Gärten ihre Pforten. Das Kloster Lorch kombiniert zum Beispiel sein großes Kürbisfest mit dem Erlebnistag im Kloster. Neben dem bunten Markttreiben (mit Kinderprogramm) und einer Greifvogelflugschau gibt es auch wieder kostenlose Klosterführungen. Der Eintritt kostet 4/2 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei.(kd)red

www.schloesser-und-gaerten.de