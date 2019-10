Mekka für Turnfans

StuttgartDie Schleyerhalle wird von diesem Freitag bis zum 13. Oktober erneut zum Zentrum für die besten Turner der Welt. Mehr als 500 Frauen und Männer aus rund 80 Nationen kämpfen um ihre Olympiastartplätze in Tokio 2020. Tickets für die WM-Qualifikation kosten 30 Euro, für die Finals Team und Mehrkampf ab 50 Euro, für die Einzel-Finals ab 60 Euro. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch. Rund um die WM findet zudem ein vielfältiges Programm an verschiedensten Ecken in der Stadt statt. Geplant sind die Turn-Show „Salto Mondiale“ im Theaterhaus, die weltweite Kunst der Körperbeherrschung auf moderne, urbane Art präsentiert und das „City Event“ mit Parkour, Salto und vielem mehr auf dem Schlossplatz.

Regionale Vielfalt

Tübingen Über 50 heimische Erzeuger – darunter Öl- und Getreidemüller, Bäcker, Gärtner, Metzger, Imker, Landwirte, Obstbauern, Hofläden und Molkereien, Winzer, Bierbrauer und Schnapsbrenner – zeigen an diesem Samstag von 10 bis 18 Uhr beim Regionalmarkt m ihre regionale Produktvielfalt und sorgen für ein buntes Treiben rund um dem Marktplatz. Passend dazu dreht sich in der Hafengasse alles um den Klimaschutz und die Möglichkeiten, Energie zu sparen. Ein gutes Dutzend schwäbische Destillen präsentieren zum Schwäbischen Whiskeytag die Vielfalt eines guten Whiskeys. Zusätzlich wird um 14 Uhr das 21. Entenrennen auf der Neckarinsel gestartet.

Drachenfest

LaichingenZum 20. Mal steigt an diesem Samstag (ab 14 Uhr) und am Sonntag (ab 10 Uhr) das Laichinger Drachenfest auf dem Jakob-Laur Flugplatz. Wie immer mit spannenden Rokkaku-Wettkämpfen bei denen es darum geht, den gegnerische Drachen durch waghalsigen Flugmanöver zum Absturz zu bringen. Auch zahlreiche Drachenprofis haben sich mit ihren Großdrachen angekündigt. Jeder Besucher kann auch seinen eigenen Drachen mitbringen und ihn auf dem Jakob-Laur Flugplatz steigen lassen. Der Eintritt ist frei.

Viel Livemusik

KirchheimWenn sich der Sommer langsam verabschiedet und der Herbst naht, steht in der Teckstadt alles im Zeichen der Goldenen Oktobertage. Noch bis einschließlich Sonntag ist dabei in der historischen Innenstadt einiges geboten. Heute (11 bis 17 Uhr) steigt auf dem Marktplatz ein großer Kindertag mit zahlreichen Mitmachaktionen. Am Sonntag (ab 11 Uhr) ist der Citylauf der Schulen auf der Oberen Marktstraße. An allen Tagen Livemusik und Foodtrucks auf dem Schlossplatz. Der Eintritt ist frei.

Erlesene Weine

Göppingen Freunde des guten Geschmacks treffen sich noch bis einschließlich Sonntag beim Weinfest auf dem Marktplatz unter dem weißen Schirm um sich von regionaler Spitzengastronomie und erlesenen Weinen verwöhnen zu lassen. Am Sonntag von 13 bis 18 Uhr haben auch die Geschäfte der Innenstadt geöffnet.(kd)red

